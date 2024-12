Fed corta taxas, mas dá sinais de querer fazer uma pausa em 2025

Igualando aquilo que foi feito na semana passada pelo Banco Central Europeu (BCE), a Reserva Federal norte-americana (Fed) efectuou esta quarta-feira o seu terceiro corte consecutivo de taxas de juro. No entanto, ao contrário do que acontece na Europa, a expectativa é que, a partir de agora, se assista a um abrandamento do ritmo a que as restrições monetárias nos EUA irão ser retiradas.

