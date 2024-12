Vitória SC alerta para intensidade da Fiorentina na Liga Conferência

Um ponto é quanto basta ao Vitória SC, no último jogo da fase principal da Liga Conferência, para se apurar automaticamente para os oitavos-de-final da prova. A missão, porém, é delicada. Nas palavras do treinador dos vimaranenses, Rui Borges, será mesmo o adversário mais exigente da caminhada dos minhotos até à data. Uma Fiorentina com um nível de intensidade acima da média.

Na véspera do encontro da 6.ª jornada da fase de liga, o técnico de 43 anos realçou que o Vitória SC joga "sempre para ganhar", independentemente da prova, e prometeu a mesma atitude para o embate de quinta-feira, em Guimarães. Um embate entre o segundo e o terceiro classificados da competição - os italianos têm menos um ponto.

"Espero um grande jogo. (...) É o adversário mais difícil até ao momento na Liga Conferência, o que vai exigir uma intensidade alta. É uma equipa muito intensa, com muita disponibilidade física. A Fiorentina vai exigir demasiado de nós", admitiu, ao perspectivar o duelo marcado para as 20h.

Segundos classificados entre 36 equipas, com 13 pontos, os portugueses só ficam de fora das oito primeiras posições, que garantem acesso automático aos "oitavos", se perderem e se, pelo menos, sete das equipas do terceiro ao 11.º lugar vencerem e acabarem a fase de liga com melhor diferença de golos.

Convencido de que a recepção à equipa transalpina, quarta classificada na Série A, "não é nenhum teste" à valia do seu plantel, mas apenas "um jogo de grau de exigência elevada", Rui Borges mostrou-se apenas preocupado com "a parte estratégica", uma vez que os jogadores estão, por si só, motivados para uma partida da qual "vão desfrutar ao máximo".

O técnico pediu ao Vitória SC uma "alma enorme" para tentar vencer um adversário que disputou e perdeu as finais da Liga Conferência nas edições 2022-23 e 2023-24, tendo preferido realçar a valia dos jogadores disponíveis para quinta-feira do que o impacto das ausências de Bruno Gaspar, Borevkovic, Chucho Ramírez e Nélson Oliveira, lesionados.

Ao lado do treinador, o guarda-redes Bruno Varela, totalista pelos vimaranenses na Liga Conferência, realçou que a fase de liga tem sido uma oportunidade para crescer como jogador e projectou um "jogo especial" com a Fiorentina, uma das "equipas favoritas" a vencer a prova.

"Acredito que seja o jogo mais difícil [na Liga Conferência], pela qualidade dos jogadores e pela história do clube, que dispensa apresentações (...) Estamos muito preparados. São estes os jogos de que gostamos. Costumamos dar grandes respostas em grandes jogos. Trabalhámos muito para chegar a esta competição", referiu.