Futsal: Portugal bateu os Países Baixos - e João Matos bateu um recorde

A selecção portuguesa de futsal obteve nesta quarta-feira o segundo triunfo em dois jogos na fase de qualificação para o Europeu de 2026. Na Póvoa de Varzim, Portugal impôs-se aos Países Baixos por 4-2, resultado que foi curto para a produção ofensiva nacional.

No Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, assistiu-se a uma primeira parte em que a vantagem (1-0) portuguesa ficou muito aquém do caudal atacante que acumulou — mais de 40 remates e seis bolas nos ferros. Valeu, então, Tiago Brito a desbloquear o resultado, após excelente combinação com André Coelho.

Num segundo tempo mais equilibrado, Diogo Santos ainda ampliou a vantagem, mas os Países Baixos reagiram e conseguiram mesmo igualar, fazendo Portugal pagar um preço elevado pela ineficácia na finalização no primeiro tempo.

A retoma da liderança no marcador seria obtida com um remate de fora da área de Pany Varela, ele que ainda assistiu Diogo Santos para o 4-2 final na sequência de um canto.

Mas o Portugal-Países Baixos teve um outro momento alto, para além dos golos. A utilização de João Matos, que ao somar minutos neste jogo atingiu a 209.ª internacionalização, batendo Arnaldo e tornando-se, assim, no jogador português com mais jogos acumulados na selecção A.

Este resultado, juntamente com o triunfo obtido sobre Andorra (2-7), na 1.ª jornada, colocam a selecção nacional na liderança isolada do Grupo 7, com seis pontos, mais três do que os neerlandeses, que ocupam o segundo posto. Agora, Portugal volta às quadras no dia 31 de Janeiro, na Macedónia do Norte.