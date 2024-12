Gyökeres resolveu para o Sporting um problema chamado Santa Clara

Avançado sueco marcou no prolongamento o golo do triunfo dos “leões” por 2-1 sobre os açorianos que garantiu a continuidade na Taça da Portugal.

Atenção, o Sporting vai em duas vitórias consecutivas com o novo treinador. Pode não parecer nada de especial (e não é), mas, para uma equipa que estava à beira da pior série de derrotas da sua história, não é de desprezar. Depois de superarem o Boavista no último fim-de-semana, os “leões” triunfaram nesta quarta-feira em Alvalade sobre o Santa Clara por 2-1, após prolongamento, devolvendo a derrota sofrida para o campeonato e garantindo a qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal, cortesia de Viktor Gyökeres, numa das poucas vezes em que teve espaço.

Há pouco mais de três semanas, o Santa Clara despejou em cima do Sporting um balde de realidade gelada. Os açorianos nunca tinham ganho aos “leões” em casa, mas exploraram da melhor maneira uma equipa que ainda não se tinha habituado ao treinador (e vice-versa) – e não foram os únicos, como se viu nos jogos seguintes. Entretanto, João Pereira ganhou um jogo e talvez o Sporting estivesse mais bem preparado para esta equipa açoriana que, vinda da II Liga, tem feito excelente época. Ou não.

Já sabemos que esta equipa orientada por Vasco Matos, que fez parte da sua formação nos “leões”, é difícil de superar, um colectivo que é mais do que a soma das suas partes, com um processo defensivo muito bem coordenado. O Sporting já tinha batido de frente com a muralha açoriana e voltou a passar pelo mesmo durante quase todo o jogo.

Ainda assim, os “leões” ficaram a dever a si próprios um par de golos na primeira parte. Primeiro, logo aos 7’, num passe vertical de Hjulmand para Gyökeres, mas o sueco deixou-se antecipar por Venâncio e o lance perdeu-se. Mais escandaloso foi o falhanço de Quenda aos 16’, depois de uma grande jogada de Catamo pela direita. O moçambicano recebeu de Debast, passou por Calila e deu rasteiro para o jovem avançado, que atirou ao lado.

Positivo/Negativo Positivo Harder e Gyökeres Os dois avançados nórdicos do Sporting evitaram novo dissabor açoriano dos “leões”. O dinamarquês começou no banco, mas marcou na primeira vez que tocou na bola, o sueco, ainda com reservas de energia, aproveitou um raro erro da defesa do Santa Clara para garantir o triunfo. Negativo Frederico Venâncio Talvez seja injusto penalizar o experiente central do Santa Clara, depois de 110 minutos quase perfeitos, mas, fosse pelo cansaço ou pelo excesso de confiança, acabou por cometer o erro que ditou a eliminação do Santa Clara. Dito isto, é igualmente justo dizer que os açorianos defenderam de forma exemplar e quase repetiam o triunfo do campeonato.

Na primeira parte, o Sporting ainda festejou um golo, com um remate de Hjulmand após um canto que bateu no poste e nas costas do guardião Neneca antes de entrar na baliza. O árbitro começou por validar o golo, mas as imagens mostraram que o capitão “leonino” ajustou a bola antes do remate, e a vantagem desapareceu do marcador. O Santa Clara foi-se mantendo unido na sua defesa e à espera de um erro que o Sporting iria inevitavelmente cometer (é o que tem acontecido nas últimas semanas).

João Pereira levou tempo a mexer na equipa, mas, quando o fez, acertou em cheio. Aos 72', um dos homens que entrou em campo foi Conrad Harder. E, na primeira vez que tocou na bola, o jovem dinamarquês marcou. Quenda meteu a bola na área, os centrais do Santa Clara hesitaram e Harder voltou a ser o salvador dos "leões", tocando a bola para o fundo da baliza de Neneca.

O Sporting entrou em modo gestão, o Santa Clara finalmente lançou-se para o ataque e, depois de 90 minutos quase sem atacar, a formação açoriana teve três grandes oportunidades. Aos 92’, Gabriel Silva apareceu isolado ao segundo poste, mas falhou a emenda, aos 97’, o central Guilherme Ramos atirou de longe e Israel defendeu para canto. Aos 98’, Pedro Ferreira desviou para a baliza uma bola bombeada por Ramos e fez o 1-1. Este era o erro de que o Santa Clara estava à espera, uma falha de coordenação na defensiva “leonina”. E o jogo foi para prolongamento.

A intencionalidade ofensiva das duas equipas foi diminuindo à medida que os minutos iam passando. João Pereira ainda deu 15 minutos a outro jovem da equipa B, Mauro Couto, mas a parede do Santa Clara não se mexeu. Até aos 113´, quando, talvez motivado pelo excesso de confiança, Venâncio “ofereceu” uma bola a Gyökeres e o sueco agradeceu a prenda de Natal. Ultrapassou Neneca, foi golo e o Sporting, que acabaou a jogar com dez devido â expulsão de St. Juste, iria avançar na taça.