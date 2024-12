Quinta na TV: Barroso, Matafeo e o anarco-sindicalista

CINEMA

A Vida Secreta de Walter Mitty

Hollywood, 15h40

Walter Mitty (Ben Stiller) passa a vida a sonhar acordado. Para fugir ao tédio, ao vazio e à mesmice do quotidiano, entrega-se a devaneios que o levam a cenários de aventura e romance onde pode ser quem quiser. Mas a sua tranquilidade é posta em causa quando o seu posto de trabalho é ameaçado e ele não tem alternativa senão descer das nuvens e enfrentar os duros contornos da realidade. É o início de toda uma nova forma de ver o mundo.

Além de protagonista, Stiller ocupa a cadeira de realizador nesta adaptação do conto homónimo de James Thurber, originalmente publicado na The New Yorker em Março de 1939. O elenco inclui também Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn e Shirley MacLaine.

O Herói de Hacksaw Ridge

Star Movies, 17h12

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso.

O filme de Mel Gibson, que conta ainda com Vince Vaughn, Sam Worthington e Hugo Weaving no elenco, esteve nomeado para seis Óscares e acabou por arrecadar duas estatuetas douradas, em categorias técnicas.

DOCUMENTÁRIO

Emídio Santana - A Voz Resistente do Anarquismo

RTP2, 4h39

Trabalho biográfico sobre Emídio Santana (1906-1988), figura de proa do anarco-sindicalismo português. Activamente resistente à ditadura e perseguido pela PIDE, foi um dos autores do atentado a Salazar, a 4 de Julho de 1937.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista Durão Barroso a propósito dos 20 anos passados desde a sua nomeação para presidente da Comissão Europeia, cargo pelo qual se demitiu de primeiro-ministro de Portugal, em 2004. Ocupou-o durante dois mandatos (uma década). Dali, transitou para a presidência não executiva do banco de investimento norte-americano Goldman Sachs, depois de ter cumprido um período de nojo de 18 meses.

A conversa debruça-se sobre o momento que a Europa atravessa, com os desafios que se lhe colocam do interior (como a ascensão da direita radical) e do exterior (como as guerras e o regresso de Donald Trump à Casa Branca), sem esquecer a ida de António Costa para a presidência do Conselho Europeu.

MÚSICA

António Zambujo - Caixa Ribeira

RTP1, 00h17

Recordação da passagem do cantautor pelo festival Caixa Ribeira, no Porto, a 3 de Junho de 2016, com a sua combinação de fado, cante, mornas, jazz, MPB e outras camadas cuidadosamente colocadas sobre uma base de voz e guitarra. Na altura, tinha em mãos Rua da Emenda (2014) e preparava-se para lançar Até Pensei Que Fosse Minha, o disco em que deu largas ao fascínio antigo por Chico Buarque e se atirou a versões de músicas do ícone brasileiro.

CONCURSO

Fast Friends

Max, streaming

Estreia. Um grupo de fãs de Friends entra numa competição em quatro partes, passada nos cenários da sitcom que está a fazer 30 anos e que continua a conquistar adeptos. Dos apartamentos ao café Central Perk, os concorrentes entram em desafios que testam o seu conhecimento da série, com a comediante Whitney Cummings como anfitriã.

COMÉDIA

Rose Matafeo: On and On and On

Max, streaming

Após Horndog, espectáculo que chegou à HBO em 2020, depois de ter sido premiado no Fringe, estreia-se o novo especial de stand-up da actriz e comediante neozelandesa que também conhecemos da série Starstruck. Envereda por tópicos como relações, rompimentos, encontros aos 30 anos, estar mais velha (não é que já fala como os velhos?), querer ou não ter filhos e a necessidade de ter estilo (ou a falta dele).