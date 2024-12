Fundação de Serralves recebe arquivo documental de Cabrita Reis

Artista plástico inaugurou esta quarta-feira uma nova obra de arte pública no Parque de Serralves. Acervo agora doado e que inclui correspondência pessoal ou esboços será objecto de estudo.

O artista plástico Cabrita, anteriormente denominado Pedro Cabrita Reis, vai doar o seu arquivo documental, composto por "milhares de documentos", à Fundação de Serralves, anunciou esta quarta-feira aquela instituição portuense.

O arquivo documental de Cabrita, que inaugurou esta quarta-feira no Parque de Serralves uma nova obra de arte pública, Ponte, inclui cartas pessoais, fotografias, esboços, catálogos, registos rigorosos da correspondência que acompanhou a produção de exposições, assim como convites, cadernos de notas, cartazes e outros documentos, de acordo com o comunicado da fundação que acaba de apresentar a sua programação para 2025.

Este acervo será "objecto de tratamento, estudo e disseminação através de diversas iniciativas, como exposições, conferências, apresentações e actividades educativas, apresentadas tanto em Serralves, como noutras instituições nacionais e internacionais, garantindo o seu acesso a um público muito alargado".

A fundação recorda a "longa relação" de Cabrita com aquela instituição, que remonta a 1999, ano em que esteve patente no então recém-inaugurado museu uma exposição do artista e à qual voltaria vinte anos depois, para apresentar A Roving Gaze, uma exposição especificamente concebida para os espaços e salas desenhados pelo arquitecto Álvaro Siza.

Cabrita, que representou Portugal na 50.ª edição da Bienal de Veneza, tem a sua obra representada também na Fundação Calouste Gulbenkian e em colecções de instituições internacionais como a Tate Modern, em Londres, e na Kunsthalle, em Hamburgo.

Este ano, Cabrita reuniu em oito pavilhões da Mitra, em Lisboa, mais de 1500 obras que criou ao longo dos últimos 50 anos. A exposição Atelier foi visitada por mais de 17 mil pessoas.