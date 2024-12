EUA confirmam primeiro caso grave de gripe das aves em humanos

Vírus da gripe aviária já infectou pelo menos 61 pessoas desde Abril nos Estados Unidos, na sequência do contacto com aves ou bovinos doentes. Regista-se agora o primeiro caso grave da doença.

Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira, 18 de Dezembro, o primeiro caso grave de infecção pelo vírus Influenza A, que provoca a gripe das aves. Um residente do estado do Luisiana está internado em estado crítico, na sequência de um contacto com aves infectadas no seu quintal.

Segundo as autoridades norte-americanas, o indivíduo em causa tem mais de 65 anos e já tinha problemas de saúde anteriores à infecção. Os sintomas iniciais da gripe terão evoluído para dificuldades respiratórias que deixaram o doente em estado crítico.

O caso é o primeiro a ser associado a aves de capoeira não comerciais, adiantou Demetre Daskalakis, director do Centro de Imunização e Doenças Respiratórias dos Estados Unidos, citado pela agência Reuters.

Na avaliação feita pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano, a gripe aviária continua a representar, por agora, um risco reduzido para a população em geral.

Contudo, só este ano, entre Abril e Dezembro, o CDC confirmou 61 casos de gripe das aves em humanos — um número significativo, tendo em conta que em 20 anos (de 2003 a 2023) os Estados Unidos tinham registado apenas um caso da doença. A maioria dos infectados trabalha em explorações pecuárias com vista à produção de leite, onde o vírus infectou o gado. Também testaram positivo trabalhadores responsáveis pelo abate de aves doentes.

Um caso isolado de doença grave causada pelo subtipo H5N1 do Influenza A não é inédito noutros países, havendo mesmo registo de vítimas mortais.

"Os casos ligeiros que observámos nos Estados Unidos reflectem, em grande medida, o facto de muitos dos indivíduos estarem a ser infectados por vacas leiteiras, o que é muito diferente da transmissão de aves doentes" para humanos, explica Amesh Adalja, infecciologista e investigador da Universidade Johns Hopkins. "Não se trata de uma estirpe bovina, mas de uma estirpe de aves selvagens."

O CDC revela que o vírus que infectou o habitante do estado do Luisiana pertence ao genótipo D1.1, recentemente detectado em aves selvagens e de capoeira nos Estados Unidos. Foi também confirmada a sua transmissão para humanos na província canadiana da Colúmbia Britânica e no estado norte-americano de Washington, na Costa Oeste do continente.

Os sintomas iniciais da doença são semelhantes aos de uma constipação (febre, dores no corpo, tosse) ou gastroenterite (diarreia e vómitos, além da febre). Pode também ser acompanhada de conjuntivite, faringite ou pneumonia.

De acordo com os números da Organização Mundial da Saúde, entre Janeiro e 1 de Novembro deste ano tinham sido registados 57 casos de gripe das aves a nível global, tendo a doença provocado três mortes. Essas dezenas de infecções referem-se apenas a cinco países, nenhum europeu: Austrália, China e Vietname tinham confirmado um caso cada um, enquanto o Camboja contava dez casos e os EUA 44 até essa data, não contemplando ainda as infecções detectadas mais recentemente.