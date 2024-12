Reduzir o lixo, reaproveitar embrulhos e enfeites: dicas para um Natal sustentável

O Natal e o Ano Novo são épocas festivas ligadas à ideia do consumo e, inevitavelmente, há sempre lixo que se acumula nas casas portuguesas. Torna-se então importante saber aproveitar estes momentos de forma consciente. Susana Fonseca, da associação Zero, apela à valorização do espírito natalício, em detrimento do consumo. Essa consciencialização, refere, é por si só “uma boa prenda, não só para o Natal, mas para o novo ano”.

No caso de Lisboa, com uma greve já anunciada pelos funcionários municipais de higiene urbana para os dias 26 e 27 de Dezembro, e outra paralisação parcial entre o Natal e o Ano Novo, o apelo é ainda mais oportuno. Nesse sentido, eis algumas sugestões da Deco Proteste para reduzir a quantidade de resíduos gerados nesta quadra:

Reciclar o lixo das embalagens e reaproveitar os embrulhos

Para evitar a acumulação de lixo nas ruas, o material reciclado deve ser guardado em casa e, só dias depois, é que deve ser colocado nos ecopontos correspondentes. “Como nós queremos ter férias e estar com a nossa família, também as pessoas que trabalham na recolha do lixo querem ter esses momentos”, relembra Susana Fonseca.

Em relação aos presentes, a dirigente da Zero aconselha a compra de produtos pouco embalados, bem como à reutilização dos embrulhos e dos laços que forem utilizados. Na hora de abrir as prendas, deve haver o cuidado, mesmo seja mais difícil entre as crianças, de desembrulhar os produtos de forma cuidadosa para reaproveitar o papel e os laços no ano seguinte.

Aproveitar, congelar ou dividir os restos de comida

Numa época de mesa cheia nas casas portuguesas, é necessário fazer um planeamento prévio e tentar aproveitar a comida que sobra. Usar a imaginação para elaborar novos pratos com os restos, congelar comida para ser consumida mais tarde ou dividi-las entre familiares e amigos são alguns conselhos deixados por Susana Fonseca. No caso de ter um compostor em casa, os restos podem ser aproveitados para fazer adubo orgânico. Se houver animais em casa, os restos podem também servir de alimento.

Atenção: as caixas de cartão que fiquem sujas de gordura devem ser colocadas no lixo comum, assim como a louça de plástico, não podendo ser recicladas. No caso dos óleos utilizados para os fritos de Natal, devem ser colocados em oleões para poderem ser valorizados como produtos biodiesel e sabão. Os materiais de plástico, vidro e cartão que estejam em condições devem ser colocados nos ecopontos amarelo, verde e azul, correspondentemente.

Reutilizar os enfeites de Natal

Se quiser trocar de árvore de Natal este ano, opte por doá-la a um familiar ou amigo, uma vez que as árvores de plástico não são recicláveis. Se o material não estiver em condições, a árvore deve ser colocada no lixo indiferenciado. Sem a possibilidade de serem reciclados estão também muitos dos restantes enfeites de Natal, o que leva Susana Fonseca a apelar a um "consumo responsável", optando por produtos de qualidade que possam perdurar e ser reutilizados ano após ano.