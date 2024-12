Aviso amarelo de chuva em seis distritos. Poeiras de África a caminho de Portugal

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estarão sob aviso amarelo por chuva até às três da manhã. Massa de ar com poeiras vai afectar o tempo no Algarve, Alentejo e na região Centro.

Seis distritos do Norte de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo entre esta quarta e quinta-feira, 18 e 19 de Dezembro, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A chuva coincidirá com a passagem mais a Sul de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África que transporta poeiras em suspensão, prejudicando a qualidade do ar.

Os distritos sob aviso amarelo por precipitação, que terminam todos às três da manhã, são Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Este aviso começa às 9h nos distritos de Braga e Viana do Castelo, às 18h no Porto e em Vila Real; e às 21h em Viseu e Aveiro. O grupo central dos Açores (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) estará também com aviso amarelo até às 12h devido à precipitação.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) também alertou para a passagem em Portugal Continental de poeiras vindas do norte de África. Segundo a autoridade de saúde, esta situação fará com que aumentem as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afectando as regiões do Alentejo, Algarve e interior da região Centro.

Este poluente (partículas inaláveis) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, como as crianças e os idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados. Enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda a população a evitar esforços prolongados, limitar a actividade física ao ar livre e evitar a exposição a factores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Pela sua maior vulnerabilidade, as crianças e os idosos, assim como as pessoas com problemas crónicos respiratórios e os doentes do foro cardiovascular, além de cumprirem as recomendações gerais, devem, sempre que possível, permanecer no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas. Em caso de agravamento de sintomas a DGS aconselha o contacto com a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou, em caso de necessidade, o recurso aos serviços de saúde.