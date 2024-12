Ciclone Chino deixa enorme devastação em Mayotte e Moçambique

Na segunda-feira as equipas de socorro deslocaram-se para encontrar sobreviventes e restabelecer os serviços no território ultramarino francês de Mayotte, onde se receia que centenas ou mesmo milhares de pessoas tenham morrido devido ao pior ciclone do século, que atingiu as ilhas do oceano Índico. O Presidente francês Emmanuel Macron visitará o arquipélago nos próximos dias.

