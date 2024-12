Novo Guia de Vinhos vai dedicar-se a todas as regiões de Portugal. Em estreia: Madeira e Porto Santo

Já está pronto a provar um novo Guia de Vinhos, da autoria de Luís Gradíssimo, um enófilo que se dedica ao mundo do vinho há "mais de uma década" e que, não em vão, criou e gere a marca Enóphilo para "eventos, formação e consultoria na área do vinho" - o evento mais conhecido é a Enóphilo Wine Fest (com passagens por Lisboa, Porto, Coimbra e Braga) ou o concurso internacional de espumantes Brut Experience.

Engenheiro informático, Gradíssimo foi-se especializando a tal ponto no tema dos vinhos que acabou por formar-se também em gestão da indústria dos vinhos, gastronomia e enogastronomia. A experiência acumulada já deu origem a várias produções, incluindo o blogue Avinhar e os livros Enogastronomia e Bruto - o espumante à mesa (2021).

Mas agora há nova consequência editorial desta "paixão" pelos vinhos, e inerente sabedoria: o seu Guia de Vinhos, que irá ter 14 edições, em formato físico e digital, cada uma com "foco exaustivo" numa das regiões vitivinícolas de Portugal. O primeiro é dedicado aos vinhos do arquipélago da Madeira.

Foto A primeira edição do Guia de Vinhos é dedicada à ilha da Madeira e Porto Santo e já está publicada DR

“Nunca ninguém fez um guia sobre vinhos tranquilos e espumantes [da Madeira], portanto é uma estreia para mim e para a região”, diz o autor.

A escolha da Madeira e do Porto Santo para a primeira edição “não tem uma razão lógica”, admite, salientando porém que, apesar de os seus espumantes e tranquilos ainda não serem muito conhecidos, é uma região que “vai dar que falar nos próximos anos”.

Os guias, diz-nos Gradíssimo, destinam-se a qualquer pessoa que possa ter interesse em provar vinhos ou em conhecer uma determinada região, desde os “iniciados aos mais experimentados”.

Num país com "muita tradição e bastante diversidade” como Portugal, o autor identifica vários tipos de consumidor: o que não olha a preços e quer os melhores produtos, o que pretende encontrar as melhores opções dentro de um determinado orçamento, assim como aquele que quer conhecer uma nova região. O guia pretende tornar-se um apoio e dar respostas a todos estes tipos de consumidores.

Os vinhos listados são escolhidos pela sua presença no mercado, mas há outros critérios de avaliação, como a relação qualidade-preço. Sobre cada vinho provado constam informações técnicas - como o teor alcoólico, açúcar residual e acidez -, assim como uma avaliação numa escala de 0 a 20 acompanhada de informações detalhadas.

“O objectivo passa por tentar chegar ao público e mostrar, por um lado, a diversidade que temos e, por outro, a qualidade”, refere. Cada edição será actualizada, no máximo, a cada dois anos, para que possam ser acrescentados, se for caso disso, novos produtores e produções.

O próximo guia já tem destino certo: a região do Dão; com publicação nas próximas semanas.

A primeira edição está disponível, em formato físico, no site da Amazon (aqui) com um custo de 12,90€. A versão digital está disponível para os subscritores da página oficial do autor, luisgradissimo.com, para onde Gradíssimo promete novidades em breve.

Texto editado por Luís J. Santos