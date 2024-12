Como são as novas regras de acesso às urgências hospitalares?

Portugal é dos países europeus com maior recurso às urgências hospitalares. No ano passado, à semelhança de outros, os hospitais registaram seis milhões de episódios de urgência. Este ano, até Setembro, os dados do Portal do SNS já somam 4,6 milhões. Há muito que os diversos governos procuram reduzir esta tendência, retirando das urgências os casos triados com pulseiras verdes e azuis – classificados como pouco ou não urgentes.

