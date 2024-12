Universidade de Coimbra e Anvisa firmam acordo para a regulação de medicamentos

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Universidade de Coimbra, uma das mais prestigiadas instituições de ensino da Europa, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assinaram, na segunda-feira (16/12), um memorando de entendimento para a regulação de medicamentos entre Brasil e Portugal.

A cerimônia ocorreu na Sala do Senado da universidade, com a presença do presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e do reitor da instituição portuguesa, Amílcar Falcão. O acordo prevê a cooperação na área da saúde por meio de atividades conjuntas nas áreas técnica, acadêmica e científica. A meta é incentivar o intercâmbio de conhecimento, pesquisas, capacitação e inovação, beneficiando não apenas as duas entidades, mas também a sociedade em geral.

O presidente da Anvisa destacou a importância da colaboração internacional como meio de fortalecer as práticas regulatórias e de inovação científica, especialmente, na área de medicamentos. “A Universidade de Coimbra representa um marco na educação e pesquisa. Esse acordo é uma oportunidade única para somarmos esforços em prol de avanços técnico-científicos que poderão ter impacto global”, afirmou. Amílcar Falcão, por sua vez, ressaltou o papel da universidade no estímulo a parcerias internacionais que visam à produção de conhecimento qualificado e inovador.

As primeiras tratativas que culminaram na assinatura do memorando de entendimento tiveram início em abril deste ano, durante evento promovido pela instituição de ensino, que contou com a participação de representantes da Anvisa. Na ocasião, foi formalizada a intenção de cooperação com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC), reconhecida pelo compromisso com a pesquisa farmacêutica e regulatória.

O memorando de entendimento prevê a elaboração anual de planos de atividades específicas, com a definição de projetos concretos a serem desenvolvidos de forma conjunta. As áreas de interesse incluem, além da regulação de medicamentos, capacitação de recursos humanos, intercâmbio de tecnologias e desenvolvimento de iniciativas inovadoras na área de vigilância sanitária.

Para a Anvisa, a parceria representa um passo significativo na busca por excelência no campo da regulação sanitária, permitindo que a agência brasileira amplie sua capacidade técnica e integre boas práticas internacionais ao seu trabalho diário. Já para a Universidade de Coimbra, o acordo reforça sua posição como polo de referência na formação científica e técnica, com impacto direto na promoção de conhecimento entre o Brasil e Portugal.

Tanto Barra Torres quanto o reitor de Coimbra acreditam que o intercâmbio facilitará o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas cruciais, como saúde pública, medicamentos e tecnologias sanitárias. O acordo surge em um momento em que as cooperações internacionais se tornam cada vez mais essenciais para enfrentar desafios globais, como a regulação de novas tecnologias, os avanços da biomedicina e a necessidade de processos científicos mais integrados.

A assinatura do memorando simboliza a continuidade e o fortalecimento do histórico de relações entre Portugal e Brasil na área educacional e científica. A Universidade de Coimbra, que mantém parcerias com diversas instituições brasileiras, assegura que, com este novo acordo, reforça a missão de contribuir para a inovação e o conhecimento global. Já a Anvisa consolida sua atuação no cenário internacional, investindo em capacitação e inovação para atender melhor às demandas do Brasil.