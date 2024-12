PCP caminha para a clandestinidade?

O 22.º congresso do Partido Comunista Português chegou este domingo ao fim com Paulo Raimundo a procurar mostrar que apesar das dificuldades que os comunistas enfrentam, o partido "resiste" e tem soluções para o futuro. A mensagem de força foi uma tentativa de galvanizar os militantes, mas também de chegar a pessoas de fora. E tem já teste marcado nas autárquicas de 2025, nas quais o secretário-geral assumiu que o PCP tem de recorrer a independentes para "crescer". Está o PCP condenado a perder força eleitoral?

