Montenegro e Soares contra “cultura do caos e alianças estratégicas” de PS e Chega, dos impostos à Madeira

Primeiro-ministro promete fazer em breve uma avaliação das 2000 medidas que o Governo tomou desde Abril. Ainda não falou com Albuquerque sobre a queda do Governo na Madeira.

O tom foi acertado nos debates do orçamento do Estado e vai marcar a legislatura: apesar de ter sido o PS a permitir a sobrevivência política de Luís Montenegro, o PSD continuará a atacar os socialistas por se aliarem ao Chega. No jantar de Natal da bancada do PSD, Luís Montenegro atacou a "forma combinada" como se relacionam PS e Chega para "inviabilizar propostas do Governo e viabilizar propostas dos dois parceiros", tanto na Assembleia da República como agora na Madeira, onde derrubaram Albuquerque com uma moção de censura.