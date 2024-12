Manuel António Correia pede eleições no PSD/Madeira e apresenta-se como candidato

Antigo secretário do Ambiente diz que, se Miguel Albuquerque não se demitir, apresentará as assinaturas necessárias para convocar um congresso extraordinário electivo.

O antigo secretário do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira Manuel António Correia defendeu esta terça-feira a "demissão imediata" do líder do PSD regional, Miguel Albuquerque, e a convocação de eleições internas no partido, às quais pretende candidatar-se.

"Se o agora demitido presidente do Governo Regional não se demitir da presidência do partido, apresentaremos as assinaturas necessárias [de pelo menos 300 militantes] para, nos termos dos respectivos estatutos, o Conselho Regional [do PSD] poder convocar um congresso regional extraordinário electivo, possibilitando que os militantes possam escolher um novo presidente do PSD/Madeira e um novo candidato a presidente do Governo Regional", declarou.

Manuel António Correia falava em conferência de imprensa, no Funchal, na qual afirmou que o executivo social-democrata minoritário e o partido chegaram a um "ponto limite e insuportável", na sequência da aprovação da moção de censura apresentada pelo Chega, pelo que "há que dizer basta".

A moção de censura ao Governo Regional, aprovada na manhã desta terça-feira, implica a queda do executivo.

O documento recebeu os votos a favor de toda a oposição - PS, JPP, Chega, IL e PAN, que juntos reúnem 26 eleitos, ultrapassando assim os 24 necessários à maioria absoluta -, enquanto o PSD e o CDS-PP (que tem um acordo parlamentar com os sociais-democratas) votaram contra.

"Se o PSD/Madeira não realizar eleições internas antes das próximas eleições regionais [antecipadas], daqui a poucos meses a Madeira está com o mesmo problema de instabilidade e ingovernabilidade, acentuando os já graves prejuízos para os seus cidadãos, empresas e instituições", afirmou.