Gouveia e Melo: Adeus, navios; olá, campanha

O mandato de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada termina no próximo dia 27 de Dezembro.

Um dia depois da notícia sobre a sua saída para a reserva até ao final do ano, o almirante Henrique Gouveia e Melo justifica a sua decisão dizendo que "não faz sentido, depois de sair da Marinha, continuar como uma sombra relativamente à Marinha". O mandato como Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) termina no próximo dia 27 de Dezembro, ao fim de 45 anos de serviço. O militar diz que passará para "uma nova fase" da sua vida, mantendo a dúvida sobre se essa decisão se traduz ou não numa candidatura à Presidência da República.

