Autárquicas: PS candidata Luís Filipe Araújo à Câmara de Gondomar

O actual vice-presidente da Câmara de Gondomar, Luís Filipe Araújo, vai ser o cabeça de lista do PS nas eleições autárquicas de 2025, uma candidatura "natural e de continuidade", disse o próprio, esta terça-feira, à Lusa. O nome de Luís Filipe Araújo foi aprovado na segunda-feira à noite pela Comissão Política Concelhia do PS de Gondomar, no distrito do Porto.

Há 11 anos vice-presidente da câmara num executivo liderado pelo socialista Marco Martins, que por limitação de mandatos não se pode recandidatar, Luís Filipe Araújo disse à Lusa estar "confiante" numa candidatura, cuja "força está no trabalho feito".

"Estou confiante, essencialmente por conta do trabalho que realizámos nos últimos 11 anos. Esse trabalho é que vai falar por nós, aliás, como o nosso dia-a-dia. Aquilo que fazemos é o nosso cartão de visita. Esta é uma candidatura natural. Ao longo do tempo fui dando nota de que estava disponível para me candidatar à Câmara Municipal de Gondomar. A força desta candidatura é o trabalho que fiz", disse.

Frisando que se sente "orgulhoso" de pertencer ao executivo liderado por Marco Martins, o autarca admitiu que esta é "uma candidatura de continuidade", ainda que - "porque as pessoas têm ideias, feitios e perspectivas diferentes" - acredite que "muita coisa vá ser diferente".

"Reclamar mais ainda pela linha de metro"

Sobre temas prioritários para o concelho, o socialista apontou a mobilidade, a habitação, o emprego e o desenvolvimento económico.

"São temas que vão ter de estar no centro das nossas preocupações não só em Gondomar, mas nos principais centros metropolitanos. Eu não concebo que um casal perfeitamente estruturado com emprego não consiga, ao fim do mês, pagar a sua habitação. Quem tem responsabilidade tem de fazer alguma coisa por isso", analisou.

Outra das bandeiras deverá ser a ligação de metro ao centro de Gondomar, que tem já financiamento garantido por fundos europeus (Programa Sustentável 2030).

"Um concelho que está tão próximo do Porto com movimentos pendulares fortíssimos tem de ter a mobilidade no foco e reclamar mais ainda pela linha de metro ao centro do concelho", acrescentou.

Advogado de profissão, Luís Filipe Araújo, de 50 anos, é militante do PS há mais de duas décadas. Foi professor na Universidade Lusófona do Porto e vereador em substituição na oposição no último mandato de Valentim Loureiro, que antecedeu Marco Martins (que foi eleito, pela primeira vez, em 2013).

Em Janeiro, o actual presidente da Câmara de Gondomar vai assumir a presidência da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), ficando responsável pela gestão da operação da rede de autocarros Unir.

A 27 de Setembro, após uma reunião de Conselho Metropolitano do Porto, Marco Martins disse aos jornalistas que prepararia um "período de transição" para a sua saída do cargo de autarca.

Luís Filipe Araújo, questionado sobre se já sabe que funções vai assumir na autarquia nesse período e se uma eventual subida a presidente poderá ser útil para a candidatura às autárquicas, referiu que "o assunto não está definido em rigor". "Continuo concentrado nas minhas funções actuais e no meu trabalho diário. Estarei sempre disponível para ajudar", concluiu.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre Setembro e Outubro de 2025.