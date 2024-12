Albuquerque: “Recusamos ser julgados à semelhança do que acontecia na ditadura”

Miguel Albuquerque, líder regional do Governo da Madeira, recusa ser "julgado à semelhança do que acontecia na ditadura nos tribunais plenários", mas está disponível para ser escrutinado novamente pelos madeirenses, depois de em Maio a região ter tido eleições antecipadas. A declaração foi festa esta manhã, no debate da moção de censura ao seu executivo apresentada pelo Chega-Madeira e que, a confirmar-se a votação já anunciada pelos principais partidos da oposição (PS, JPP e Chega), que juntos têm maioria absoluta, levará à queda do Governo Regional do PSD, que tomou posse a 6 de Junho.

