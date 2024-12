Omelete sem ovos? Com certeza!

Os apoios às organizações do terceiro setor são escassos, com a agravante de que os modelos de financiamento perpetuam, frequentemente, a exclusão de entidades mais pequenas.

De quando em quando surgem vozes que, numa tentativa vã de subverter a realidade, vêm papaguear, para quem os queira ouvir, que as associações sem fins lucrativos vivem – e muito bem – à custa de dinheiros públicos abundantes. Na verdade, tal não poderia estar mais longe da verdade para uma boa parte das associações que, substituindo-se ao Estado em importantíssimas funções, (sobre)vivem graças ao trabalho voluntário de pessoas que colocam acima do seu interesse a promoção do bem-estar de outros, enquanto se debatem com o encontrar de meios que lhes permitam continuar a lutar pelas suas causas, sem esperar nada ou quase nada em troca.

Num país onde só no primeiro semestre deste ano se registaram 15 mil crimes de violência doméstica, segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) – mais 2% do que no período homólogo em 2023, nunca como hoje o papel das associações de promoção da igualdade de género fez tanto sentido. Não obstante a aposta que tem de continuar a ser feita ao nível das políticas públicas ou do quadro normativo, há todo um trabalho conducente a uma mudança estrutural da sociedade portuguesa que tem de ser feito. Uma mudança que está mais ao alcance de quem, diariamente, está no terreno e, particularmente, nas escolas, de onde sairá a próxima geração de homens e mulheres.

Mas estar no terreno todos os dias, ou com uma regularidade que permita muito em breve estarmos a colher frutos – e não daqui a uma centena de anos –, é cada vez mais um desafio para as associações sem fins lucrativos. É que, mesmo perante o assumidamente estatuto de “sem fins lucrativos”, as associações não deixam de ter a seu cargo um conjunto de responsabilidades a cujo cumprimento estão obrigadas, se querem que da sua ação resulte uma sociedade mais justa e equitativa.

Meritocracia ilusória

Não obstante, o papel vital das organizações do terceiro setor, em Portugal, os recursos para as apoiar são, na realidade, escassos, com a agravante de que os modelos de financiamento perpetuam, frequentemente, a exclusão de entidades mais pequenas, que, sem capacidade de competir, acabam por perder para as associações já bem estabelecidas e dotadas de equipas profissionalizadas e/ou especializadas.

Como presidente da Inspiring Girls Portugal, uma associação que promove a igualdade de género, testemunho os desafios diários em alcançar uma sociedade mais inclusiva e justa. O problema, no entanto, não é exclusivo da nossa associação. Reflete, antes, uma realidade estrutural, onde o financiamento e o apoio institucional, em vez de democratizarem o acesso ao impacto social, restringem-no. Esta "meritocracia" ilusória desvaloriza as associações sem recursos significativos e limita a sustentabilidade de muitos que querem fazer a diferença.

Vamos por partes.

Recentemente, António Brito Guterres, investigador e ativista, observou como o sistema de financiamento se encontra repleto de termos técnicos e processos complexos, favorecendo organizações com estruturas especializadas. Não podia estar mais de acordo. Com efeito, mesmo para quem conhece esse sistema, os processos de candidatura são exaustivos e burocráticos. Para organizações com menos recursos e assentes no regime de voluntariado, estes concursos, sob a aparência de transparência e da inclusão, tornam-se, paradoxalmente, um mecanismo de exclusão, deixando de fora as entidades que não conseguem sustentar a enorme carga administrativa necessária.

Além disso, paradoxalmente, exige-se muitas vezes equipas profissionais a associações que, pela sua dimensão, e sem acesso a financiamento não têm como contratar. Ora, sem equipa, não há como concorrer. Este círculo vicioso não só impede a profissionalização do setor, como limita o impacto das organizações.

O apoio corporativo

Na “ausência” do Estado, a resposta poderia chegar por via das empresas e da chamada responsabilidade social corporativa. Contudo, este apoio é geralmente pontual e insuficiente para assegurar a continuidade de projetos significativos. Pequenas doações, ainda que bem-intencionadas, raramente cobrem custos operacionais, enquanto o desfasamento entre o ritmo das empresas e as necessidades das comunidades resulta em expectativas de resultados imediatos, ignorando a complexidade do trabalho social num processo que, para ser consequente, tem de ser contínuo. Almejar um impacto real exige mais do que reuniões pontuais e resultados imediatos de curto prazo. Exige tempo para construir confiança e adaptar intervenções aos contextos específicos.

O que aqui parece estar espelhado é a falta de valorização do terceiro setor em Portugal, onde, frequentemente, se espera que o trabalho seja "feito de borla". Assim, áreas cruciais, como mentorias e atividades vocacionais, acabam desvalorizadas, apesar do esforço contínuo e do custo significativo envolvidos.

O caminho para transformar esta realidade?

Do lado das empresas, a resposta passa por parcerias sustentáveis e uma visão de longo prazo, onde custos e responsabilidades sejam partilhados de forma equitativa. Em vez de doações pontuais, são necessárias colaborações que assegurem a continuidade dos projetos, com impacto real e duradouro. Por seu turno, ao Estado cabe o papel vital de garantir que o financiamento público seja distribuído de forma justa e inclusiva, que esteja ao alcance de todas as organizações que trabalham pelo bem comum.

Na 'ausência' do Estado, a resposta poderia chegar por via das empresas e da chamada responsabilidade social corporativa. Contudo, este apoio é geralmente pontual e insuficiente

Para alcançarmos os objetivos ambiciosos de igualdade e inclusão, precisamos de mais do que de boas intenções: precisamos de recursos concretos. A sociedade precisa de perceber que, sem apoio estruturado, o terceiro setor dificilmente poderá cumprir a sua missão.

O apelo é claro: sem ovos não se fazem omeletes, e sem apoio não se faz impacto. Urge repensar o financiamento do terceiro setor e cultivar uma cultura de confiança e de valorização contínua, que permita às associações em Portugal cumprir a sua missão com dignidade. Porque, no final, investir no terceiro setor é investir no futuro de todos nós.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico