IRC

É quando já tenho os ouvidos cheios de que a baixa do IRC contribui para que as empresas estrangeiras invistam mais em Portugal, atraindo capital, que li nas notícias que a Lufthansa, antes mesmo de entrar em vigor a baixa de apenas 1% no IRC, já teria decidido investir fortemente em Portugal. E não se diga que é para se chegar à frente no negócio da TAP, porque até já ouvi dizer ao ministro da Economia, responsável da pasta, que não tem nada que ver uma coisa com a outra.

José Rebelo, Caparica

Caixas Multibanco

Publicado ontem em destaque no PÚBLICO o tema da falta de caixas automáticas no país, li atentamente o artigo. Em Lisboa, onde a concentração de pessoas é cada vez maior, o encerramento das caixas, quer por fecho das agências bancárias, quer por outras razões, é flagrante. Dou como exemplo a Alta de Lisboa, zona da cidade com cerca de 25 mil habitantes, nomeadamente a Rua Helena Vaz da Silva, onde a agência de um banco encerrou e de onde foram retiradas várias máquinas.

José Luís Alves, Lisboa

Actualização das pensões

As contas do Estado têm apresentado resultados positivos, as previsões também são positivas. A dívida tem diminuído e deve continuar a diminuir nos anos que se seguem. Estes pressupostos levaram o Parlamento a acabar com os cortes nos vencimentos dos políticos. Decisão com a qual concordo plenamente. Sendo assim, haverá alguma razão para que ainda haja pensões congeladas e outras com actualizações abaixo da inflação?

Considero razoável que as pensões até 1500 euros tenham uma actualização mais alta do que as restantes, agora congelamentos e aumentos abaixo da inflação, não! Porque será que nenhum partido aflora este assunto? Só pode ser demagogia/populismo.

Octávio Senos Miranda, Lisboa

Os salários dos deputados e dos governantes

Os numerosos deputados que ocupam as bancadas do Parlamento estão bem pagos com o vencimento de que dispõem, com os generosos subsídios e as melífluas ajudas de custo. Se nos referirmos aos políticos que ocupam pastas ministeriais, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, também se poderá dizer que são (estão) bem pagos relativamente ao nível de desenvolvimento do nosso país. Rui Calafate, ao afirmar na CNN “que os políticos têm de ser aumentados para atrair melhores quadros, melhores pessoas para a política”, tal argumentário não colhe. Nada nos garante que políticos que usufruam de melhores salários se tornem melhores políticos. Porque a política também é a arte da manha, dos jogos florentinos de poder, onde, por vezes, tudo se subverte em calculismos premeditados. Salários dos políticos vão ser repostos? Vão, mas é um erro. A classe política afunda-se mais e desprestigia-se aos olhos dos portugueses.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O trânsito na Avenida Lusíada, em Lisboa

Venho chamar a atenção da Câmara Municipal de Lisboa para a necessidade de resolver o problema do engarrafamento que ocorre todos os dias úteis, nos finais da tarde, no sentido descendente da Avenida Lusíada, junto ao Hospital da Luz. Com a abertura, já há alguns anos, das auto-estradas A16 e A36, o trânsito passou ali a ser caótico naquelas horas, devido à confluência da Av. Lusíada com e da Rua Galileu Galilei, agravado com a afluência ao Colombo e com a saída da garagem do Hospital da Luz.

Penso que o problema seria facilmente resolvido aumentando para duas faixas a saída para a Avenida Marechal Teixeira Rebelo no sentido da Pontinha, e colocando semáforos nessa saída (actualmente, existe uma passagem de peões sem semáforos que contribui para a lentidão do trânsito) e, eventualmente, colocando semáforos também na confluência das duas artérias acima referidas.

O traçado actual foi construído em 1997, muito antes de esta zona se ter transformado na actual saída de Lisboa, com a construção da A16 e A36. Os automobilistas que todos os dias ali têm de passar certamente agradeceriam.

Fernando Costa Parente, Lisboa

Mentalidade de guerra

Mark Rutte, secretário-geral da NATO, almeja que os europeus enveredem pela “mentalidade de guerra”. O historiador e político neerlandês não quer trilhar os caminhos da paz. Convém lembrar o estado das economias de França, Alemanha e Itália. Figuram nos 10 primeiros lugares de fabricantes de armas, a Rheinmetal, na Alemanha, a Rolls-Royce, no Reino Unido, a Leonardo, em Itália, e a Thales, em França. A guerra é o parceiro ideal destas empresas. A meta de 2% do PIB da cada país da União Europeia para armar a Europa é insuficiente na opinião de Rutte. Antecipar cenários tirânicos é fazer o jogo de Putin. Esqueçam as conquistas sociais na União Europeia. A guerra fala mais alto.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim