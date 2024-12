Sismo de magnitude 7,4 atinge o arquipélago de Vanuatu, no Pacífico

Um terramoto de magnitude 7,4 atingiu a capital de Vanuatu, Porto Vila, esta terça-feira, danificando edifícios e carros e causando a morte de pelo menos uma pessoa. O abalo foi sentido às 12h47 (01h47 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A emissora estatal de Vanuatu, VBTC, mostrou imagens de veículos esmagados pelo desmoronamento de um edifício numa rua de comércio, onde uma pessoa ficou presa no edifício que desmoronou.

A polícia disse que pelo menos uma pessoa morreu e que os feridos tinham sido levados para o hospital, informou Dan McGarry, um jornalista do Organised Crime and Corruption Reporting Project baseado em Vanuatu, em entrevista à Reuters.

"Foi o terramoto mais violento que presenciei nos meus 21 anos de vida em Vanuatu e nas ilhas do Pacífico. Vi muitos grandes terramotos, mas nunca um como este", disse.

Foto Um mapa do sismo disponibilizado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mostra a localização do terramoto USGS HANDOUT / EPA

A estrada que liga Porto Vila ao terminal de embarque internacional foi bloqueada por deslizamentos de terras, acrescentou. Outras imagens publicadas nas redes sociais mostraram janelas empenadas e pilares de betão desmoronados num edifício que alberga embaixadas estrangeiras na capital, incluindo a dos EUA, do Reino Unido, da França e da Nova Zelândia.

Um porta-voz da Embaixada dos EUA na Papua-Nova Guiné disse que a sua embaixada em Porto Vila tinha sofrido "danos consideráveis" e estava encerrada até nova ordem.

O edifício do Alto Comissariado da Nova Zelândia, que está localizado perto das embaixadas dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, sofreu "danos significativos", afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

O comunicado neozelandês acrescenta que houve falhas de comunicação em todo o país, enquanto o Alto Comissariado australiano em Vanuatu afirma que os seus sistemas de comunicação também foram afectados.

A Reuters não conseguiu confirmar de imediato os dados relativos ao número de vítimas, não tendo sido possível contactar as autoridades de Vanuatu para obter comentários.

O USGS disse que o terramoto ocorreu a uma profundidade de 10 km. Meia dúzia de tremores secundários atingiram Vanuatu após o terramoto inicial, segundo dados do USGS. Vários foram suficientemente significativos para serem sentidos em Porto Vila, disse McGarry. "Houve um que nos deixou a todos em alerta e prontos para nos mexermos de novo. Mas nenhum deles foi tão mau como o choque inicial", disse.

Menos de duas horas após os sismo, o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA cancelou um alerta de tsunami para Vanuatu. As autoridades dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia disseram que não havia ameaça de tsunami nos seus territórios.

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, disse que a Austrália estava a acompanhar de perto a situação após o "terramoto devastador". "Estamos prontos a apoiar Vanuatu, à medida que a os danos são avaliados. Vanuatu é uma família e estaremos sempre presentes nos momentos de necessidade", afirmou em comunicado.

Os sismos são comuns em Vanuatu, um grupo de 80 ilhas onde vivem cerca de 300 mil pessoas e que se situa no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, zona de intensa actividade sísmica e vulcânica que se estende do Sudeste Asiático à bacia do Pacífico.

Vanuatu está classificado entre os países mais vulneráveis a catástrofes naturais, como sismos, tempestades, inundações e tsunamis, de acordo com o relatório anual Global Risks Report.