Rússia e EUA partilham avisos sobre planos para testar mísseis intercontinentais

O Kremlin e a Casa Branca estão a avisar-se mutuamente, com pelo menos um dia de antecedência, sobre os seus planos de testes de mísseis balísticos intercontinentais, avançou esta segunda-feira, 16 de Dezembro, a imprensa russa, que cita o comandante das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia.

"A Federação Russa informa o lado americano com pelo menos 24 horas de antecedência sobre qualquer lançamento planeado de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados por submarinos", adianta a agência de notícias estatal russa RIA Novosti, citando uma entrevista de Serguei Karakayev ao jornal oficial do Ministério da Defesa do país.

"Os Estados Unidos da América também transmitem informações semelhantes. Essa notificação deve incluir a data de lançamento planeada, o local de lançamento e a área de impacto da ogiva", acrescenta ainda o comandante militar russo.

Deixando um sinal claro sobre como a Rússia responderá caso considere a sua segurança ameaçada, Karakayev afirmou que Moscovo está a reforçar o seu arsenal de combate com novos sistemas de mísseis estratégicos, enquanto planeia lançamentos de longo alcance, e poderá intensificar os seus testes militares em resposta a ameaças externas.

"Em termos de alcance, não há nenhum sítio a que os nossos mísseis não consigam chegar", garantiu. As suas declarações marcam a primeira confirmação pública vinda da Rússia sobre o desenvolvimento de um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais, designado Osina.

Sem adiantar pormenores, Karakayev revelou também que Moscovo está a finalizar o desenvolvimento de sistemas de mísseis semelhantes aos seus novos mísseis balísticos hipersónicos de médio alcance conhecidos como Oreshnik, utilizados contra território ucraniano em Novembro passado.