Rui Tavares: “Europa como Utopia? Ninguém vem cá resolver este continente por nós”

Rui Tavares traz-nos dois fascinantes livros para dialogarmos sobre a utopia europeia: O Barão Trepador, de Italo Calvino, e A Guerra das Salamandras, de Karel Čapek.

Através destas obras, vamos descobrindo que somos os europeus das grandes ideias e conceitos, mas também os europeus das catedrais, os europeus dos cafés, da Liga dos Campeões e da Eurovisão, salientando sempre que "não há Europa sem os outros continentes a olhar para ela" e que, sem uma identidade europeia forte, não nos relacionamos com o mundo.

Este episódio é um convite a percorrer estas obras, esteticamente belas, e que nos oferecem incursões sobre temas tão europeus como a liberdade, o progresso civilizacional e de sociedade, o diálogo democrático e a moderação, bem como sátiras pertinentes sobre o capitalismo e a (in)capacidade humana de antecipar as consequências das suas acções.

Terminamos a questionar se vale a pena a utopia da Europa, recorrendo a uma citação do livro A Ironia do Projecto Europeu, da autoria do próprio Rui Tavares, daí projectando aquilo que poderá ser uma obra futura sobre a memória.

