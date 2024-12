Portuguesa Teresa Anjinho eleita Provedora de Justiça Europeia

A portuguesa Teresa Anjinho foi eleita esta terça-feira Provedora de Justiça Europeia, com 344 votos a favor, numa votação no Parlamento Europeu, vencendo outros cinco candidatos que tinham passado à segunda ronda.

A antiga provedora-adjunta de Justiça portuguesa, entre 2017 e 2022, era uma de seis concorrentes ao cargo, tendo sido eleita após duas rondas de votação, substituindo a irlandesa Emily O’Reilly, que estava no cargo desde 2013.

Teresa Anjinho foi deputada do CDS-PP e secretária de Estado da Justiça durante o efémero segundo Governo PSD/CDS-PP liderado por Passos Coelho, derrubado depois do seu programa ter sido rejeitado na Assembleia da República, em 2015. A Provedora de Justiça era também, desde 2022, membro do Conselho de Supervisão do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).

"O mundo de hoje não compreende a indecisão por trás de formalidades ou burocracias desnecessárias, nem aceita atrasos injustificados", afirmou Teresa Anjinho durante a audição pública que decorreu no Parlamento Europeu no início deste mês, sublinhando que se tem "sempre de respeitar as garantias processuais, as regras e os procedimentos formais essenciais, mas também temos de cumprir".

"Trata-se de uma questão de confiança na instituição, mas também – no final – na União Europeia no seu conjunto", disse ainda.

Na rede social X, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou a vitória da portuguesa na votação.

"Uma mudança na Provedoria de Justiça da UE. Os meus melhores votos para a nova Provedora de Justiça Teresa Anjinho", escreveu Metsola, agradecendo o "serviço, dedicação e empenho em prol da Europa" da antecessora.

Teresa Anjinho deverá assumir funções numa sessão no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, a 27 de Fevereiro de 2025, para um mandato de cinco anos.