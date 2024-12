Moedas volta atrás e quer manter possível uso do Império como equipamento cultural

Depois da forte contestação, uma inversão de marcha. A Câmara Municipal Lisboa vem agora propor a rectificação da alteração de equipamento cultural para equipamento religioso do cinema Império. A mudança de uso da histórica sala, situada no cruzamento da Alameda Dom Afonso Henriques com a Avenida Almirante Reis, foi aprovada pela vereação da autarquia da capital, no passado dia 4 de Dezembro, aquando da votação do projecto de arquitectura para obras de alteração, com ampliação, do edifício classificado como Imóvel de Interesse Público. Os trabalhos de remodelação da sala que é utilizada, desde 1992, como templo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) deverão, porém, manter-se

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt