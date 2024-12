Carris Metropolitana ajusta horários no Natal e no Ano Novo

Dias 24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro serão as datas afectadas pelas alterações nos serviços. Passageiros podem consultar alterações no site da Carris Metropolitana.

A rodoviária Carris Metropolitana vai ajustar os horários no Natal e Ano Novo nos dias 24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, havendo interrupções e reduções de serviço nas quatro áreas operacionais.

Numa publicação na sua página online, a transportadora da Área Metropolitana de Lisboa dá conta de que na área 1 — Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra — os passageiros devem consultar directamente as linhas que utilizam no site ou na app, na ferramenta "Pesquisar Linhas", de forma a verificar as alterações.

Na área 2, que abrange os concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, o serviço será interrompido às 22h no dia 31 de Dezembro e será retomado às 7h no dia 1 de Janeiro.

Na área 3 — Almada, Seixal e Sesimbra —, nos dias 24 e 31 de Dezembro, haverá uma redução de serviço entre as 21h e as 21h30, com interrupção total a partir das 21h30, aconselhando a empresa a que sejam consultadas no site "excepções operacionais".

Já nos dias 25 de Dezembro (feriado de Natal) e 1 de Janeiro (feriado de Ano Novo), o serviço estará interrompido até às 7h, sendo progressivamente retomado até às 7h30, com algumas excepções.

Já na área 4 (Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal e Barreiro), no dia 24 de Dezembro, véspera de Natal, o serviço será interrompido às 21h, sendo que as viagens iniciadas até esse horário serão realizadas normalmente e as que estiverem em curso continuarão até ao destino.

No dia 25 de Dezembro o serviço será retomado às 7h30, enquanto no dia 31 (véspera de Ano Novo) a circulação será interrompida às 22h, com excepção das linhas 4512, 4600, 4602, 4604, 4701, 4702, 4705, 4707, 4710, 4715, 4725 e 4730, que funcionarão até ao final do dia, assegurando ligações ao Terminal do Barreiro e a Lisboa.

A 1 de Janeiro, ainda na área 4, o serviço será retomado às 7h30.

Os Espaços Navegante Carris Metropolitana vão funcionar até às 14h de 24 de Dezembro e, a 31 de Dezembro, até às 18h. Nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro estão encerrados.