Duques de Sussex mostram Archie e Lilibet em novo postal de Natal

Os filhos de Harry e Meghan aparecem no postal de Natal da família, num momento de troca de afecto entre os quatro. No entanto, a veracidade da imagem foi questionada por muitos internautas.

Uma boa época festiva e um ano novo alegre são os desejos dos duques de Sussex aos seus seguidores. Num novo postal de Natal, à semelhança do que já foi feito em anos interiores, o príncipe Harry e Meghan Markle divulgaram um conjunto de seis imagens, tiradas este ano, nas quais retratam momentos a dois e, numa delas, surgem em família — com direito à presença dos dois filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3, numa foto que gerou surpresa naqueles que acompanham o casal, dado as poucas aparições dos mais novos em público, ou mesmo em fotografias. E até críticas foram feitas.

No postal de Natal da família, lê-se: “Em nome do gabinete do príncipe Harry e Meghan, do duque e da duquesa de Sussex, da Archewell Productions e da Archewell Foundation, desejamos uma boa época festiva e um ano novo alegre.” Num fundo com um tom de verde-escuro, natalício, com elementos decorativos alusivos à época, juntaram seis fotos do casal, cinco delas durante as suas viagens à Nigéria e à Colômbia e uma, aquela que gerou mais reacções, em que se mostram com os dois filhos, de costas, num encontro ao ar livre.

Nesta última foto, onde também aparecem os três cães da família, observa-se um momento de aparente alegria e afecto. De braços abertos, Harry recebe a filha mais nova, Lilibet, ao mesmo tempo que Meghan se prepara para acolher o pequeno Archie nos seus braços. No entanto, não tardou para que os internautas analisassem esta fotografia e surgissem com teorias, na maioria das vezes irrealistas, mas com as devidas explicações, conforme indicado pelo tablóide britânico Daily Mail.

Primeiro, na sequência das publicações de um grupo de críticos dos Sussex no X, nasceu a teoria de que a mais recente foto de família partilhada teria sido “alterada digitalmente”, com recurso a inteligência artificial. Muitos dos indivíduos que acreditam nesta ideia chegaram a rabiscar as imagens, para apontar o que consideram ser as imprecisões. Alguns questionaram o ângulo dos pés de Meghan e o comprimento de um dos seus braços, ou a postura de Archie e Lilibet, elementos que “parecem falsos”. Até a qualidade da imagem foi questionada.

Mais tarde, numa confusão com a altura e com a cor de cabelo dos mais novos, outra teoria surgiu a insinuar que o casal tinha “alugado uma criança para as férias” e que as crianças da imagem, na verdade, não seriam Archie e Lilibet. No fundo, esta última especulação pode estar associada ao pouco conhecimento das aparências actuais dos filhos de Harry e Meghan que o público tem. E as críticas não se ficam por aí. Aliás, noutro comentário, um dos utilizadores do X escreveu que “a decisão de mostrar os dois filhos de costas tem menos a ver com privacidade e mais com o facto de eles não existirem”. Críticas à parte, o postal de família também recebeu elogios.

Nos últimos anos, os Sussex têm estado afastados da família real. Ainda assim, em Março do ano passado, foi confirmado que os filhos de Harry e Meghan passariam a ser chamados de príncipe e princesa. Já em Outubro deste ano, os duques de Sussex, casados desde Maio de 2018, terão comprado uma casa em Portugal, de acordo com a imprensa britânica. Pensa-se que a nova casa dos duques se situa na zona da Comporta, onde ambos estiveram a passar férias em Setembro do ano passado.

