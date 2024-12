Donald Trump Jr. sobre Kimberly Guilfoyle: “Manteremos um vínculo especial para sempre”

“Kimberly e eu nunca deixaremos de cuidar um do outro e manteremos um vínculo especial para sempre.” A declaração é do filho do Presidente eleito norte-americano, que resolveu pôr um ponto final nos rumores sobre a escolha da agora ex-namorada como embaixadora dos EUA em Atenas.

Donald Trump Jr. reforçou, em declarações à Page Six, que ele e Kimberly Guilfoyle “nunca deixarão de se preocupar um com o outro”. Já sobre o destacamento para a Grécia, que ainda depende da aprovação do Senado, Don Jr. manifestou-se orgulhoso da ex: “Eu não poderia estar mais orgulhoso dela e do importante papel que ela continuará a desempenhar na Administração do meu pai.”

O filho de Donald Trump surgiu há uma semana de mãos dadas com a socialite Bettina Anderson, numa altura em que a separação de Guilfoyle ainda não era de conhecimento público, o que desencadeou uma onda de desaprovação. E, no dia a seguir, quando Guilfoyle foi anunciada como a futura embaixadora dos EUA em Atenas, várias publicações dos EUA insinuaram que a escolha era uma forma de afastá-la de Don Jr..

No entanto, o filho de Trump defendeu a antiga companheira: “Qualquer pessoa que a ataque com golpes infundados e mesquinhos", refere, usando "notícias falsas e miseráveis nos tablóides está apenas a envergonhar-se”. Para o filho de Trump, o facto de ela ser “uma procuradora imbatível, estrela nacional do jornalismo televisivo [na Fox News], líder do movimento MAGA e conselheira próxima do presidente” — tudo razões, avaliou, para ser a escolha óbvia para o papel de embaixadora. “Desde o início, ninguém na equipa Trump trabalhou mais do que Kimberly para ajudar a eleger e reeleger o meu pai — e ninguém merece este cargo de embaixadora mais do que ela.”

Donald Trump Jr. e Kimberly Guilfoyle namoravam desde 2018 e estavam noivos desde o início de 2022.

A nova namorada do filho de Trump é filha do banqueiro milionário Loy Anderson, de Palm Beach, Florida, e, revela a Page Six, já foi apresentada ao Presidente eleito.

Já Kimberly Guilfoyle não comentou a separação, tendo-se manifestado satisfeita no X com a sua indicação para Atenas: “É uma honra aceitar a nomeação do Presidente Trump para servir como a próxima embaixadora na Grécia e estou ansiosa por ganhar o apoio do Senado dos EUA. A vitória histórica do Presidente Trump está a trazer esperança e optimismo ao povo americano e aos aliados amantes da liberdade em todo o mundo.”