Em 2025, o Vinho da Casa vai beber-se no Torel Palace de Lisboa

A 3ª edição do evento vai decorrer de 16 a 18 de Maio e já tem bilhetes à venda. São 20 produtores portugueses, os seus vinhos e outras artes. E com Adriana Calcanhotto.

Desta vez, o cenário é um palácio e os seus jardins – o Torel Palace Lisbon recebe o Vinho da Casa, evento organizado pela Out of Paper, com 20 dos melhores produtores portugueses de vinho e 100 dos seus vinhos mais icónicos.

Tal como nas duas edições anteriores (uma no Porto, outra em Lisboa), os produtores irão receber os visitantes como se estivessem na sua casa e revelar talentos (mais ou menos) desconhecidos: alguns irão cantar, outros cozinhar, outros recitar poesia.

Mas não se preocupem os que recearem que os produtores de vinho possam ser desafinados (não são). É que o Vinho da Casa terá também concertos a sério – a organização anunciou já que uma das estrelas convidadas em 2025 será a cantora brasileira Adriana Calcanhotto (em 2024 houve concertos de Mário Laginha e Sérgio Godinho).

Estão de volta também as masterclasses (uma por dia, para 14 pessoas, com vinhos ainda mais especiais e, em alguns casos, raros) e, com elas, uma presença obrigatória, a do Master of Wine brasileiro Dirceu Vianna Junior. A sommelière argentina Cecilia Aldaz, co-proprietária do Restaurante ORO, 2* Estrelas Michelin, no Rio de Janeiro, também fará uma participação especial.

Sendo o palco de 2025 o Torel Palace, é claro que o chef será o da casa, Vítor Matos (que aqui tem o restaurante 2 Monkeys, com uma estrela Michelin). Nesta edição, ao contrário das anteriores em que o PÚBLICO foi parceiro, a organização cabe exclusivamente à Out of Paper é a única organizadora.

Os 20 produtores que participam no evento são: Anselmo Mendes, Barbeito, Casa Ferreirinha, Casa da Passarella, Dona Maria - Júlio Bastos, Fundação Eugénio de Almeida, Herdade do Mouchão, Luís Pato, Niepoort, Quinta das Bágeiras, Quinta do Crasto, Quinta do Noval, Quinta do Vallado, Quinta do Vale Meão, Ramos Pinto, Reynolds Wine Growers, Symington Family Estates, Susana Esteban, Van Zeller & CO, Wine & Soul.

Mais informações e bilhetes no site oficial.