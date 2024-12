Vale D. Maria Very Old White Porto 1940: um tesouro com 80 anos

Há um lugar-comum que às vezes se usa como elogio ao que é precioso e permaneceu reservado até ao momento certo para ser revelado. Diz-se que é “um segredo bem guardado.” É uma expressão bonita, mas que, neste caso, peca por ser escassa, por ser curta, por ser incompleta. Muito mais do que apenas “um segredo bem guardado”, o Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 é uma obra-prima que, agora, depois de mais de oito décadas a envelhecer em pipas de Vinho do Porto, chega finalmente ao público.

Foi no decorrer de 2023 que foi desvendado o Vale D. Maria Very Old White Porto 1940. Produzido a partir de uma única colheita, a do longínquo ano de 1940, tem uma história promissora desde o início. As uvas que lhe deram origem foram colhidas manualmente quando se encontravam no ponto óptimo de maturação. Depois, foram esmagadas e vinificadas utilizando métodos tradicionais dos anos 40 do século XX. Após a vinificação, o vinho permaneceu em pipas de Vinho do Porto durante 80 anos, onde envelheceu até à data do engarrafamento. As pipas foram mantidas em condições ideais na adega, com pouca luz e temperaturas sempre frescas, ao longo das últimas oito décadas.

Segundo a Aveleda, empresa que detém a Quinta Vale D. Maria desde 2017, o processo de envelhecimento deu origem a um vinho único e superlativo. “O Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 foi preservado em pipas de carvalho desde a sua produção, em 1940, permitindo que o vinho envelhecesse ao longo das décadas e desenvolvesse características únicas. Através de um processo gradual de oxidação e concentração, devido ao contacto prolongado com o ar nos poros das pipas, o vinho evoluiu, ganhando uma cor âmbar profunda e sabores complexos e elegantes. Esta longevidade foi possível graças ao cuidado e dedicação da Quinta Vale D. Maria em preservar este vinho raro como parte de uma colecção valiosa.”

Foto O Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 é uma obra-prima que, agora, depois de mais de oito décadas a envelhecer em pipas de vinho do Porto, chega finalmente ao público. NICO NIMAN

A colectânea que a Aveleda alude tem o nome Very Old Colheitas e é a expressão de uma ideia de preservação e celebração da tradição vitivinícola da região do Douro. “A ideia de lançar a colecção Very Old Colheitas nasceu da filosofia de sempre considerar cada engarrafamento de Vinho do Porto da Quinta Vale D. Maria como algo especial. Com essa visão, ao longo dos anos, foram adquiridas e preservadas as últimas pipas de colheitas muito antigas em adegas do Douro, criando uma colecção única e valiosa. Esta colecção representa o compromisso da Quinta Vale D. Maria em manter e partilhar vinhos raros que reflectem a história e a riqueza da região.”

Oito décadas de sabor e cor

O Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 é um tesouro em forma de Vinho do Porto. Testemunha silenciosa de oito décadas de história, nasceu de uma só vindima e envelheceu enquanto o mundo, cá fora, foi evoluindo. Quando foi feita a sua trasfega para os cascos de madeira antigos, ainda não existia televisão em Portugal; quando foi engarrafado, já era possível fazer praticamente tudo - desde assistir a vídeos até fazer transferências bancárias, passando por enviar correio - a partir de pequenos dispositivos que transportamos no bolso. O mundo mudou, mas o Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 evoluiu até se tornar no vinho extraordinário que hoje podemos provar.

É um vinho que amadureceu lentamente, desenvolvendo um aroma muito elegante, concentrado e sublime. Tornou-se intensamente rico e fresco, com grande persistência. O Vale D. Maria Very Old White Porto 1940 foi desenvolvendo sabores e aromas complexos e elegantes. No nariz, é opulento, com notas cítricas e um núcleo de mel, exibindo características de frutas secas e caramelizadas. No paladar, é equilibrado revelando boa frescura e harmonia. O final muito longo e agradável vem sublinhar definitivamente a ideia de que se trata de uma experiência memorável pela qual valeu a pena esperar. A cor, inicialmente semelhante à de um vinho branco comum, foi escurecendo gradualmente ao longo das décadas de repouso. Apresenta agora uma cor entre o âmbar e o dourado.

Todas as garrafas vêm dentro de um estojo finalizado em madeira de pau-santo e são numeradas. A numeração e a data do engarrafamento são escritas à mão. O estojo inclui uma placa de alumínio gravada com o logótipo da Quinta Vale D. Maria e, em grande, o número 1940. Foram produzidas apenas 300 garrafas do Vale D. Maria Very Old White Porto 1940, o que o torna um excelente e raro presente de Natal para apreciadores de vinhos de excelência.