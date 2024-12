Indústria automóvel portuguesa antevê dois anos de estagnação

Muito se fala da crise da indústria automóvel, metendo no mesmo saco empresas que estão a sofrer com ela e outras que atravessam problemas por outras razões. O alerta vem de diferentes vozes do próprio sector. Todos reconhecem que está criada uma situação difícil a que Portugal não escapará, mas pedem que se separe o trigo do joio, porque há más notícias sobre a indústria que pouco ou nada têm que ver com o colete-de-forças em que a indústria europeia está metida. Uma coisa é certa: há uma quebra geral nas exportações deste ano e muitos esperam mais dois anos de dificuldades, dois anos de estagnação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt