Governo admite que construção do novo aeroporto possa ter “impacto para os contribuintes”

Uma das grandes preocupações do Governo em relação ao novo aeroporto é a forma como a sua construção vai ser paga. Esta terça-feira, a ANA entregou o seu relatório sobre a nova infra-estrutura, tendo o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, manifestado a expectativa de que os encargos para o Orçamento do Estado sejam “o mais limitados possível”.

“Se possível até sem qualquer impacto para os contribuintes, com financiamento totalmente privado”. “Veremos o que o relatório da Vinci/Ana diz sobre esse aspecto”, destacou o ministro na cerimónia de entrega do documento.

Esta será, sublinhou, “a maior infra-estrutura que o país já construiu, em volume e em preço” e que passará a ser, “depois da análise deste relatório, da responsabilidade de um grupo privado, internacional”.

Após a recepção do relatório sobre o novo aeroporto de Lisboa (NAL), cuja localização escolhida foi Alcochete, o Governo tem 30 dias para o analisar. O ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz, caracterizou o momento como sendo “muito marcante” do que “será o início de uma nova caminhada” para o NAL, apresentado como “absolutamente essencial” para o “crescimento económico e para o progresso de Portugal”.

“Há hoje uma decisão, confirmada e aceite”, destacou Miranda Sarmento. Decisão essa, vincou, que “tem a colaboração da actual concessionária de aeroportos”, que preferia a anterior decisão dual, com a manutenção da Portela a par do Montijo – com muito menos custos.

“É muito importante que o país tenha tomado esta decisão e que se faça o novo aeroporto de Lisboa. Alargar e reforçar a capacidade aeroportuária de Lisboa” não só “é vital para a Área Metropolitana de Lisboa como é para o resto do país”, disse o ministro, “pelos impactos que trará do ponto de vista do turismo, dos negócios".

“Teremos ainda um longo caminho de pormenores técnicos e de avaliação a fazer mas é muito importante que esta decisão tenha sido tomada e que esta parceria se consolide”, acrescentou Miranda Sarmento. O ministro destacou ainda a libertação do espaço ocupado na Portela, “que está no coração da cidade e que tem um valor económico, social e ambiental que é muito relevante”.

O novo aeroporto, que será baptizado de Luís de Camões, nunca deverá estar concluído antes de 2034 e, numa primeira fase, deverá ter apenas uma só pista, que funcionará em complemento com o aeroporto Humberto Delgado (AHD).

Na análise feita pela Comissão Técnica Independente (CTI), esta defendeu que é “fundamental estabelecer uma estrutura de incentivos - abordagem regulatória – para reforçar o uso da nova infra-estrutura e reduzir a procura no AHD”. “A revisão do contrato de concessão é, porventura, inevitável, sendo urgente assegurar a designação de um gestor do contrato por parte do Concedente [Estado] e ponderadamente reequilibrar a posição das [duas] partes na relação contratual”. De acordo com a CTI, a posição do Estado “surge mais constrangida” em alguns dos aspectos do contrato de concessão.