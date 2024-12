Mais de 80 repartições de Finanças encerradas esta manhã em vésperas de greve

Dezenas de repartições de Finanças em todo o país tiveram de encerrar logo ao início da manhã e assim continuarão até às 13h por causa da realização de uma reunião geral de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A dois dias do início de uma greve, os trabalhadores do fisco estão a discutir assuntos internos, por videoconferência, nos locais de trabalho, o que forçou o encerramento temporário de várias repartições. Segundo informação recolhida até cerca das 11h pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), que está a organizar o encontro, havia mais de 80 repartições fechadas ao atendimento ao público (no país há mais de 300 serviços locais).

Além do fecho, há repartições a meio gás (por exemplo, em Paços de Ferreira o atendimento está a funcionar, mas apenas com um trabalhador, e uma das repartições de Coimbra está aberta apenas com dois funcionários da secção do património).

A reunião decorre até às 13h e o próprio sindicato, quando divulgou uma primeira lista dos 54 serviços encerrados logo no início da reunião, sublinhou que seria “provável que muitos mais serviços de Finanças” não abrissem até ao final da reunião (13h), o que veio a confirmar-se. Pouco depois, divulgaria uma nova leva de serviços encerrados, onde era possível verificar que os serviços estão a ser afectados de forma transversal. Na cidade do Porto, por exemplo, todas as repartições tiveram de fechar.

Era um cenário que já se antecipava desde ontem, uma vez que a 24h da reunião o STI já tinha cerca de 3000 trabalhadores inscritos na reunião.

É a segunda vez em dois meses que os serviços da AT param por causa de lutas sindicais. Aconteceu o mesmo a 15 de Outubro, com uma reunião idêntica que contou com uma adesão significativa e, desta vez, a interrupção temporária acontece nas vésperas de dois dias de greve que poderão voltar a afectar os serviços de atendimento ao público da administração fiscal, na quinta e sexta-feira.

O STI convocou uma greve para 19 e 20 de Dezembro e, no primeiro dia da paralisação, haverá uma marcha do Largo do Chiado até à Assembleia da República, onde os trabalhadores farão uma manifestação para mostrar “mais um cartão amarelo ao Governo” pelo que dizem ser a falta de aposta na carreira dos técnicos do fisco.

Numa nota divulgada recentemente, o STI justificava a acção com o descontentamento geral, dizendo que a AT tem sido “desconsiderada pelo poder político”. Ao longo das últimas legislaturas, dizia, “ficou sem autoridade, sem pessoal, sem equipamentos, sem saúde e segurança no trabalho, sem respeito, sem dignidade”, mas que, em contraponto, ficara “com problemas de burnout, objectivos sufocantes, pressão diária insuportável, regras obtusas na progressão das carreiras e acesso a cargos, incompetência na gestão.”

A lista de serviços encerrados durante a manhã divulgada pelo STI (com informação actualizada até às 10h50) é a seguinte: