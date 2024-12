Villas-Boas “completamente alterado” no túnel do Dragão, acusa dirigente do Estrela

Ainda há muito por saber sobre a confusão do túnel no final do jogo entre FC Porto e Estrela da Amadora, mas o vice-presidente dos visitantes e delegado ao jogo, Dinis Delgado, garante que André Villas-Boas foi o principal promotor dos incidentes e diz mesmo que o dirigente portista estava "completamente alterado". Tudo terá começado, diz o responsável do Estrela, quando a equipa lisboeta se aproximava do árbitro Miguel Nogueira para protestar as duas expulsões durante o jogo.

"Estávamos tranquilamente a conversar sobre as expulsões. Demonstrei o meu desagrado com a expulsão do José Faria, porque acho que foi excessiva, e quando estava a falar sobre o segundo amarelo ao Danilo irrompe o presidente do FC Porto completamente alterado. E a proferir palavras como: 'Onde pensam que estão? Vão para a vossa casa.' E, para nós, não fez qualquer tipo de sentido. Com empurrões e gritos. Não entendo o que terá levado a entidade máxima do FC Porto a ter uma atitude tão radical como esta", acusou Dinis Delgado, em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

Tal como o PÚBLICO adiantou na noite desta segunda-feira, a tensão teve início no momento em que os homens do Estrela se aproximaram da equipa de arbitragem. O treinador, José Faria, foi acompanhado por quatro polícias e dois seguranças até à zona de imprensa. Foi o técnico o primeiro a dar conta de que algo de anormal se tinha passado após a partida.

"Fui expulso e nos últimos minutos vi o jogo de uma sala anexa. Quando nada o fazia prever, porque o FC Porto é uma grande instituição e um clube de gente séria e humilde que sabe ganhar e perder, fui surpreendido por uma confusão tremenda no túnel. Houve uma série de empurrões e muita gente envolvida", reiterou após o jogo.

Até ao momento, o FC Porto não se pronunciou publicamente sobre o incidente. Já o Estrela da Amadora vai pedir à Liga uma abertura de inquérito ao incidente, mostrando vontade de que sejam usadas as imagens e outros meios à disposição para auxiliar a investigação. José Faria garantiu que os empurrões e trocas de palavras azedas foram testemunhadas pela equipa de arbitragem, esperando-se agora também o relatório do árbitro.