FIFA entrega o The Best nesta terça-feira. Será desta para Vinícius?

O brasileiro Vinícius, cuja derrota no prémio da Bola de Ouro motivou o boicote do Real Madrid à cerimónia da France Football, poderá ser distinguido nesta terça-feira, em Doha.

A FIFA consagra nesta terça-feira o melhor futebolista de 2024, com a entrega do prémio The Best, ao qual concorrem 11 jogadores, entre os quais Lionel Messi, último vencedor, o espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro, e o brasileiro Vinícius, cuja "derrota" no prémio da Bola de Ouro motivou o boicote do Real Madrid à cerimónia da France Football.

Outros candidatos são Lamine Yamal, de 17 anos, jovem estrela do FC Barcelona, o inglês Jude Bellingham, o também espanhol Dani Carvajal, o norueguês Erling Haaland, o francês Kyllian Mbappé, o uruguaio Fede Valverde e o alemão Florian Wirtz. Entre os possíveis vencedores está ainda o também germânico Toni Kroos, que terminou a carreira após o Euro2024.

Na cerimónia, que decorrerá com um jantar de gala em Doha, será igualmente distinguida a melhor futebolista feminina, numa lista de 16 jogadoras, da qual volta a fazer parte Aitana Bonmati, média do "Barça" que foi a premiada em 2023.

A FIFA atribuirá também The Best nas categorias de melhor treinador/treinadora de equipa feminina e de equipa masculina, bem como de melhor guarda-redes e do melhor golo, em masculinos e femininos.

Pela primeira vez será escolhido o melhor 11, em masculinos e em femininos, com as escolhas a serem feitas por adeptos, capitães, seleccionadores e representantes da comunicação social, a partir de uma base de 77 futebolistas (11 guarda-redes, 22 defesas, 22 médios e 22 avançados) em cada categoria.

Portugal conta com Rúben Dias (Manchester City) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr) na eleição para melhor 11 masculino, numa votação que pode também recair em Nicolas Otamendi (Benfica) e Viktor Gyökeres (Sporting), melhor marcador do ano, com 61 golos.