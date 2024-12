Chelsea confirma controlo antidoping positivo do ucraniano Mudryk

Mykhailo Mudryk teve um resultado adverso num controlo antidoping, confirmou nesta terça-feira o Chelsea, acrescentando que o futebolista ucraniano garante não ter tomado qualquer substância proibida de forma consciente.

“O Chelsea Football Club confirma que a Federação Inglesa recentemente contactou o nosso jogador Mykhailo Mudryk sobre um resultado adverso num teste de rotina à urina. Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou qualquer substância proibida de forma consciente”, refere o clube.

Numa nota publicada no seu site, os ‘blues’ referem que vão, juntamente com o jogador, trabalhar junto das autoridades para descobrir a causa do resultado adverso, não voltando a fazer qualquer comentário até ao final do processo.

Nas redes sociais, o ucraniano garante que foi com “completo choque” que recebeu a notificação do controlo positivo, afiançando que nunca tomou qualquer produto proibido.

“Sei que não fiz qualquer coisa errada e continuo esperançado de que vou regressar em breve aos relvados”, escreveu Mudryk, de 23 anos.

De acordo com a imprensa inglesa, o controlo positivo ao ucraniano aconteceu após um teste em Outubro, não tendo sido revelada a substância detectada.