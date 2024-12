Salazar vai a Roterdão pela mão de José Filipe Costa

Pai Nosso, primeira ficção longa do documentarista, estará em concurso no festival neerlandês a par de novos títulos de Sandro Aguilar e Maria Inês Gonçalves.

As novas longas-metragens de José Filipe Costa, Pai Nosso - Os Últimos Dias de Salazar, e Sandro Aguilar, Primeira Pessoa do Plural, vão ter estreia mundial na 81.ª edição do festival internacional de cinema de Roterdão (IFFR).

O festival neerlandês, que terá lugar de 30 de Janeiro a 9 de Fevereiro, recebe ainda três outras estreias mundiais de curtas-metragens portuguesas, entre as quais uma a concurso — La Durmiente, de Maria Inês Gonçalves — numa das mais fortes presenças nacionais dos últimos anos em Roterdão.

De recordar que o IFFR atribuiu o prémio máximo de curta-metragem de ficção em dois anos consecutivos a Isadora Neves Marques (Tornar-se Homem na Idade Média, em 2022) e Mónica Lima (Natureza Humana, em 2023).

Pai Nosso fará parte da competição Big Screen, destinada a filmes de autor com potencial comercial, onde em anos anteriores foram mostrados Mosquito, de João Nuno Pinto ou O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias. Produção da Uma Pedra no Sapato, trata-se da primeira longa-metragem de ficção do autor dos documentários Linha Vermelha e Prazer, Camaradas!, com Jorge Mota no papel de António de Oliveira Salazar depois do seu acidente vascular cerebral em 1968.

Primeira Pessoa do Plural estará a concurso na competição principal do festival, a Tiger Competition, e é a terceira longa de Sandro Aguilar depois de A Zona e Mariphasa. O realizador, e sócio fundador da produtora O Som e a Fúria, estivera em concurso em Roterdão em 2011 com a curta Mercúrio; o novo filme, interpretado por Albano Jerónimo, Isabel Abreu e Eduardo Aguilar, é uma co-produção luso-italiana (O Som e a Fúria e La Sarraz Pictures) à volta de um casal prestes a comemorar o 20.º aniversário de casamento.

Será um dos 14 títulos a concurso pelo principal prémio de longa-metragem do IFFR, cujo júri contará este ano com a actriz iraniana Soheila Golestani (que participou em A Semente do Figo Sagrado, de Mohammad Rasoulof) e o realizador britânico Peter Strickland (Berberian Sound Studio, In Fabric). No entanto, apenas 13 dos 14 títulos a concurso foram anunciados pela directora do festival, Vanja Kaludjercic, na conferência de imprensa desta terça-feira de manhã; o 14.º título, "devido à sensibilidade que rodeia a sua divulgação", apenas será designado mais próximo do arranque do IFFR.

Entre as 20 curtas escolhidas para a competição de curtas-metragens Ammodo Tiger, estará La Durmiente, terceira curta de Maria Inês Gonçalves, co-produção luso-espanhola com a escola de cinema basca Elías Querejeta, híbrido de ficção e documentário sobre a infanta Beatriz de Portugal rodado no mosteiro do Santo Espírito em Toro.

Fora de concurso, o IFFR receberá a segunda curta de Diogo Salgado (Noite Turva), Vultosos Cumes, co-produção luso-franco-belga, e a primeira curta do animador Alexandre Sousa, Amarelo Banana, em co-produção com a Hungria.