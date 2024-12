Quarta na TV: Marconi, Julia Reichert e o Papa

Bobby Fischer, The Manny e 12 Indomáveis são outros protagonistas do dia.

CINEMA

O Prodígio

AXN Movies, 19h13

Com realização de Edward Zwick, argumento de Steven Knight e interpretações de Tobey Maguire, Liev Schreiber e Lily Rabe, este filme conta a história do xadrezista Bobby Fischer. Aos 15 anos, tornou-se o mais jovem Grande Mestre internacional da história da modalidade. Em 1972, ganhou fama global ao derrotar o russo Boris Spassky, que na altura era campeão mundial, num confronto memorável em Reiquejavique (Islândia), em plena Guerra Fria.

12 Indomáveis

Hollywood, 23h05

Drama de guerra passado no Afeganistão, logo após os atentados de 11 de Setembro, com foco na formação de alianças para capturar Mohammed Omar, líder dos taliban, e Osama bin Laden, o chefe da Al-Qaeda. Realizado por Nicolai Fuglsig e escrito por Ted Tally e Peter Craig, baseia-se na obra de não-ficção Horse Soldiers, escrita por Doug Stanton. Os actores Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, William Fichtner e Rob Riggle compõem o elenco.

A Desaparecida

AMC, 00h23

Wendy e Paul Michelson vão acampar com a filha de dez anos, para um parque de caravanistas junto a um lago. O que prometia ser uma estadia tranquila depressa se transforma no pior pesadelo das suas vidas, quando a menina desaparece. A Desaparecida é um thriller psicológico de 2020, escrito e realizado pelo também actor Peter Facinelli, com Thomas Jane, Anne Heche, Jason Patric, Gregory Harrison e Peter Facinelli.

SÉRIES

Marconi - O Homem que Uniu o Mundo

RTP2, 22h01

Em estreia, uma série italiana que ficciona, a partir de eventos reais, episódios da vida de Guglielmo Marconi (1874-1937), o cientista que inventou a telegrafia sem fio e foi laureado com o Nobel da Física (juntamente com Karl Braun) – e que aqui surge como protagonista de um thriller a envolver espionagem, projectos de guerra, tensões com Mussolini e múltiplas questões éticas. A história conta-se em quatro episódios emitidos diariamente (excepto fim-de-semana).

The Manny

Netflix, streaming

Pode um cowboy transformar-se no babysitter perfeito? Sim, nesta série mexicana criada por Carolina Rivera, em que Jimena (Sandra Echeverría), uma mãe de três filhos muito ocupada, quase divorciada e algo desesperada, contrata Gabriel (Iván Amozurrutia) para tomar conta dos miúdos.

DOCUMENTÁRIOS

Julia’s Stepping Stones

Netflix, streaming

Estreia póstuma do derradeiro trabalho da oscarizada Julia Reichert (1946-2022), uma partilha da sua história pessoal e do caminho que foi trilhando desde a infância até ao estatuto de documentarista influente. Co-realizou-o com o marido, Steven Bognar.

A Viagem de Papa Francisco

TVCine Edition, 12h20

Jorge Mario Bergoglio, nascido na Argentina a 17 de Dezembro de 1936, foi eleito Papa a 13 de Março de 2013, no segundo dia de conclave. Durante os nove anos seguintes à nomeação, percorreu os quatro cantos do mundo, num esforço de chamar a atenção para alguns dos mais prementes problemas da actualidade: a desigualdade, a pobreza, a migração, as guerras e as várias questões ambientais que ameaçam a sobrevivência no planeta.

Inspirado pelo facto de duas das suas viagens – a primeira, ainda em 2013, aos refugiados que desembarcam na ilha de Lampedusa (Itália); a segunda, em 2021, ao Médio Oriente – coincidirem com os itinerários dos filmes Fogo no Mar (Urso de Ouro em Berlim e nomeado para o Óscar de melhor documentário em 2017) e Nocturno (2020), o multipremiado cineasta italiano Gianfranco Rosi usa imagens dos arquivos do Vaticano e com elas faz um tributo a um dos mais consensuais líderes da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, dá-nos uma visão do actual estado do mundo.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Santa Clara

RTP1, 20h40

Directo. Os “leões” recebem em Alvalade o Santa Clara, nos “oitavos” da Taça de Portugal, depois de ali terem sofrido recentemente, com a equipa açoriana, a primeira derrota no campeonato. O jogo é arbitrado por Hélder Malheiro.