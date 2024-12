Morreu a actriz Marisa Paredes, uma das mulheres singulares de Almodóvar

Marisa Paredes tinha 78 anos. O público português conhece-a de filmes como Saltos Altos e A Flor do Meu Segredo, mas a actriz tem também uma carreira importante no teatro.

Foi uma das mais importantes actrizes espanholas e ao longo das suas seis décadas de carreira acumulou prémios e distinções, tendo trabalhado com realizadores como Pedro Almodóvar e Guillermo del Toro. Marisa Paredes morreu em Madrid na madrugada desta terça-feira, 17 de Dezembro, aos 78 anos, na sequência de um "problema cardíaco", noticia o diário espanhol El País, citando como fonte a Academia Espanhola de Cinema.

Prémio Nacional de Cinematografia em 1996, Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes em 2007 e Goya de Honra em 2018, Marisa Paredes era uma das grandes artistas do cinema e do teatro espanhóis.

O público português conhece-lhe sobretudo o rosto – e o imenso talento – de vários títulos da filmografia do cineasta manchego, de quem foi uma das actrizes de referência, mas Paredes integrou também, e de forma marcante, o elenco de obras de Agustí Villaronga (Prisão de Cristal, 1986), Arturo Ripstein (Vermelho Sangue, 1986, e Ninguém Escreve ao Coronel, de 1999) e Guillermo del Toro (Nas Costas do Diabo, 2001).

Maus Hábitos (1983), Saltos Altos (1991), A Flor do Meu Segredo (1995), Tudo Sobre a Minha Mãe (1999) e o mais recente A Pele Onde eu Vivo (2011) compõem o naipe de colaborações com Almodóvar, que agora tem nas salas portuguesas O Quarto ao Lado, e são reveladoras da cumplicidade de ambos, do entendimento que tinham do trabalho um do outro.

Para o público espanhol, no entanto, o percurso de Marisa Paredes é também marcado pelo teatro. Era com Lluis Pasqual, um dos encenadores que preferia, que estava agora a trabalhar, numa peça cujo título parece agora pleno de ironia, Cargada de Futuro (Carregada de Futuro, em tradução livre).

Os obituários que lhe dedica hoje a imprensa espanhola dão conta de que integrou o elenco de mais de 70 filmes – alguns deles no México, em França, Itália e Portugal – e de 15 peças de teatro, participando também em dezenas de produções televisivas.

Com o cineasta português Manoel de Oliveira fez Espelho Mágico (2005), filme baseado na obra A Alma dos Ricos, de Agustina Bessa-Luís, que tinha no elenco nomes como Isabel Ruth, Leonor Silveira, Luis Miguel Cintra, Lima Duarte ou Michel Piccoli, e que para Paredes contava “uma história realmente delirante” a partir da “ideia tão curiosa de que os ricos também choram”.

Foto Manoel de Oliveira e Marisa Paredes na apresentação de Espelho Mágico em Veneza, em Setembro de 2005 REUTERS/ALESSIA PIERDOMENICO

À data da estreia, e em entrevista à agência Lusa, a actriz descrevia Oliveira como um realizador exigente, um homem que, com os seus filmes, fora capaz de inventar um mundo próprio que saltava do ecrã.

"Custa-me escolher entre as suas obras. Mas gosto do que caracteriza muitas delas, do seu sentido de humor, da sua lucidez, do seu sentido crítico, elementos que se projectam e saem da tela", disse, então, a actriz, elogiando o seu trabalho com o texto e admitindo que o uso que o realizador fazia do plano fixo o aproximava de algo que a ela lhe era tremendamente familiar – o teatro.

Em Portugal, mas trabalhando com Valeria Sarmiento, realizadora e argumentista chilena que assim dava continuidade a um projecto do cineasta Raúl Ruiz, Paredes fez ainda As Linhas de Wellington (2012), filme franco-português com argumento de Carlos Saboga e produção de Paulo Banco que contou com John Malkovich, Mathieu Amalric, Nuno Lopes, Soraia Chaves, Vincent Perez, Miguel Borges, Afonso Pimentel e muitos outros no elenco e que viria a ser adaptado para televisão (RTP 1).