Khaled Jarrar traça a história da luta palestiniana com batatas, azeite e betão do apartheid

Até 12 de Janeiro, o Fórum Arte Braga apresenta Land After Art, a primeira exposição individual em Portugal do artista palestiniano (e ex-guarda-costas de Yasser Arafat).

Durante a Primeira Intifada – o histórico levantamento da população da Palestina contra a ocupação israelita ocorrido entre 1987 e 1993, também conhecido como “guerra das pedras” –, Khaled Jarrar, então com 11 anos, fazia o mesmo que a maioria das crianças palestinianas. Roubava batatas da cozinha da mãe e pregos de prédios em construção para montar, com os amigos, “armas naturais e artesanais”. Arremessavam-nas contra os jipes do exército israelita para lhes furar os pneus, quando estes perseguiam as crianças e lhes apontavam “espingardas M16 vendidas pelos Estados Unidos”.