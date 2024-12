Quem vai pagar o preço do apelo ao uso de psicadélicos?

Li no jornal PÚBLICO a excelente entrevista com Robert Schoevers, psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de Gröningen, realizada durante a sua visita a Portugal por ocasião do Congresso Nacional de Psiquiatria. Conheci Robert Schoevers há vários anos, quando ambos participámos na preparação de um ensaio clínico internacional para testar psilocibina no tratamento de depressão. Tenho, desde então, o privilégio de poder contar com ele, uma autoridade clínica e científica no uso de substâncias psicadélicas para tratar as doenças mentais, como amigo e colaborador.

