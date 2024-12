Submarinos portugueses utilizados para simular missões no espaço

A primeira missão que simula o espaço num submarino português terminou esta segunda-feira, ao fim de 71 dias de navegação, com a chegada do Arpão à Base Naval de Lisboa, no Alfeite.

Pela primeira vez, a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) está a utilizar submarinos para simular em terra as condições de missões tripuladas no espaço. O palco destas missões de simulação – designadas por “missões análogas” – são os submarinos portugueses Tridente e o Arpão. Trata-se de uma parceria científica entre a Agência Espacial Portuguesa, a ESA e a Marinha Portuguesa em que os submarinos funcionam como “locais análogos” do espaço e os seus tripulantes como “astronautas-análogos”. A primeira missão decorreu a bordo do Arpão, que chegou esta segunda-feira à Base Naval de Lisboa, no Alfeite, depois de 71 dias em missão internacional.