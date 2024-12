Natal frio mas sem chuva – e Passagem de Ano deve seguir o mesmo caminho

Mais frio, mas sem chuva. De acordo com os mais recentes dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é muito provável que seja este o cenário meteorológico para o Natal, com a tendência de ausência de precipitação a manter-se até à Passagem de Ano.

Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA, diz ao PÚBLICO que estamos ainda "no campo da tendência", tendo em conta a distância temporal que nos separa destas festividades. As previsões mais exactas apontam a três ou quatro dias, mas existem, contudo, sinais que permitem sustentar a previsão de uma quadra soalheira. Para esta equação probabilística, o anticiclone dos Açores será o factor determinante.

"Neste momento, tudo aponta que a partir do dia 22 de Dezembro [domingo] o estado do tempo seja influenciado pelo tradicional anticiclone dos Açores. Está a noroeste do arquipélago e a partir de 22 de Dezembro vai posicionar-se a norte da Península Ibérica. Se se mantiver assim, vamos ter a ausência de precipitação, uma corrente de leste que transporta um ar mais frio e seco", explica a meteorologista.

A nível de temperaturas, teremos algumas descidas em certas regiões, mas "ficam dentro do normal para a época do ano" na maioria do território. De acordo com as previsões facultadas pelo IPMA, as temperaturas no dia 24 de Dezembro vão oscilar entre os seguintes valores nestas regiões: Lisboa (9ºC — 16ºC), Porto (8ºC — 17ºC), Braga (4ºC — 17ºC), Coimbra (9ºC — 17ºC) e Faro (12ºC — 19ºC).

"Pode haver uma região ou outra em que os valores estejam abaixo do normal, nomeadamente na região do Alentejo, mas, de um modo geral, as temperaturas estão dentro do expectável para esta altura do ano. As noites vão ser mais frias, os dias no litoral serão amenos, com valores entre os 14ºC e os 17ºC. O interior terá temperaturas mais baixas e pode existir formação de geada nas regiões norte e centro", detalha Patrícia Gomes.

Este tempo deverá manter-se na semana que segue o Natal. A ausência de chuva pode prolongar-se até à Passagem de Ano. Se é um dos que escolhe o primeiro dia do ano para um mergulho, ainda não há certezas quanto ao estado do mar. Aguarde mais uns dias para saber com exactidão o estado do mar antes de se decidir aventurar. Se o decidir fazer independentemente das previsões, faça-o com cuidado.