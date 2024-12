Negociações interrompidas: sindicato dos médicos aguarda por proposta melhorada

As negociações entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) foram interrompidas, ao início da tarde desta segunda-feira, durante cerca de uma hora, a pedido da tutela, conforme fez saber o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, em declarações aos jornalistas. “O Governo fez uma primeira proposta, melhorada face à da semana passada e, inclusive, numa das categorias da carreira médica tem o nosso acordo. Não obstante, nas outras duas não tem, e ainda estamos bastante longe. Foi isso que transmitimos ao Governo, que pediu uma pausa”, explicou o responsável no exterior das instalações do Ministério da Saúde, em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de ser alcançado um acordo no decurso das negociações desta segunda-feira, Nuno Rodrigues disse “crer que sim”. “Acho que se o Governo pediu uma pausa para discutir os valores, certamente com o senhor ministro das Finanças, estou em crer que sim. Aliás, ficou bem patente a preocupação do Governo em resolver o problema e arranjar aqui um acordo satisfatório para ambas as partes”, referiu.

​Na última reunião, que decorreu há uma semana, o Sindicato Independente dos Médicos considerou que o entendimento com o Ministério da Saúde estaria “muito perto”, indicando que a tutela iria apresentar a proposta final sobre as normas particulares até à última sexta-feira. Para já, porém, a proposta não reuniu o acordo deste organismo, com o sindicato a defender uma “mudança estrutural”, que “não pode ser feita com migalhas ou com um incentivo tão pequeno que os médicos não valorizem”.

“O valor [proposto para aumento salarial] é muito variável conforme a categoria, e o problema é precisamente esse. O que nós achamos é que a valorização salarial deve ser estrutural, ou seja, se não aumentarmos devidamente a posição de entrada da carreira médica, todos os esforços que estão a ser feitos serão em vão”, defendeu Nuno Rodrigues.

Segundo o responsável, a proposta do Governo acolheu acordo por parte do sindicato apenas quanto à categoria mais alta da carreira médica (assistente graduado sénior), mas não nas outras duas, numa proposta que será “superior aos 5% e inferior, bastante inferior, aos 15%”. O SIM já tinha anteriormente recusado a proposta de aumento salarial de 5% apresentada pelo Ministério da Saúde, alegando que está a uma “distância muito considerável” dos 15% que reivindica.

“Neste momento não estamos em condições de aceitar, só aceitaremos um bom acordo e, por isso, vamos aguardar”, rematou.

No final de 2023, o SIM chegou a um acordo intercalar com o anterior Governo para um aumento de 15% dos salários dos médicos para este ano, esperando que agora sejam cumpridos os restantes 15%. Na altura, a meta definida era um aumento de 30%, como forma de reposição do poder de compra perdido na última década. Serão agora os restantes 15% que pretenderão atingir.

“O que pretendemos verdadeiramente é completar o acordo intercalar de 2023 com o anterior Governo. Não pedimos nem mais nem menos a este Governo do que ao Governo anterior, e se metade do caminho já está feito, não iremos compreender que não se faça a parte que falta, ainda por cima, num contexto em que o Governo chegou a acordo por inteiro com os professores e com os polícias”, disse o responsável à entrada para a reunião.

O SIM e o Ministério da Saúde têm já nova reunião marcada para o dia 30 de Dezembro, com o líder sindical a afirmar a disponibilidade da estrutura que lidera para negociar “até à última hora”.

​O encontro está a ser dirigido pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e pela secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé.