Governo geriu crise pandémica com “maleabilidade”, mas faltou transparência nas contas

Relatório do Tribunal de Contas à gestão da crise pandémica aponta falhas no controlo das despesas efectuadas

O Governo e a administração pública reagiram à crise desencadeada pela covid-19 com “maleabilidade suficiente”, segundo o Tribunal de Contas (TC) que, num relatório dedicado a analisar a gestão da crise pandémica, divulgado esta segunda-feira, assinala a adopção de “medidas legislativas de excepção e o surgimento de novas políticas públicas necessárias e adequadas para responder à crise”.

Porém, “na execução dessas políticas e medidas nem sempre foram observados os princípios básicos necessários para garantir transparência e responsabilidade na gestão pública”, adverte o TC, para apontar ainda a falta de uniformidade ao nível da obtenção de resultados.

Entre as “lições para o futuro” a extrair da pandemia, que provocou em Portugal cerca de 5,7 milhões de casos de infecção e cerca de 29 mil mortes, o TC enfatiza a necessidade de “assegurar uma melhor prevenção dos ricos e uma maior resiliência do Serviço Nacional de Saúde para enfrentar futuras emergências de saúde pública.

“As boas práticas apontam para a existência prévia de planos para acorrer a contingências futuras, incluindo incidentes graves e catástrofes, num trabalho fundamental de antecipação por parte dos governos e das organizações e estruturas públicas, que permita guiar a acção das várias entidades envolvidas na resposta à crise”, lê-se no relatório.

O TC desenvolveu, entre 2020 e 2024, um total de 47 acções de controlo directamente relacionadas com a pandemia e com as medidas públicas aplicadas para fazer face aos seus efeitos. Estas medidas tiveram, no triénio 2020-2023, um impacto financeiro nas contas públicas de pelo menos 12.688 milhões de euros.

O que falhou, ainda segundo aquele organismo, foi o estabelecimento de “controlos básicos” capazes de “gerir os ricos de integridade dos programas”, mesmo atendendo a que o país vivia um “contexto de excepção” que obrigava a desembolsar rapidamente fundos de ajuda de emergência. Logo, é preciso que, em futuras emergências, se garanta “a transparência na utilização dos fundos públicos e na especificação e controlo das despesas, assegurando que sejam justificadas economicamente e alinhadas com os custos".

“Importa que em futuras crises se assegure melhor a completude e fiabilidade da informação acumulada sobre a despesa pública realizada, a receita perdida e o apuramento rigoroso do custeio das actividades relacionadas com a resposta e respectivo financiamento”, admoesta o TC, para, lembrando que só assim se garante “uma efectiva prestação de contas”, preconizar a elaboração de normativos legais de excepção “que sejam menos permissivos quanto à dispensa de deveres de fundamentação, de definição de requisitos e de procedimentos de contratação”.

Entre as “debilidades” apontadas no relatório enquadram-se a tomada de decisões “sem documentação das justificações para a sua necessidade”, tanto ao nível da administração central como da regional e local.

A desvalorização das possibilidades de recurso ao mercado, e da respectiva “negociação de propostas e preço” é outra das más práticas apontadas, a par de uma falta de controlo que propiciou “apoios inelegíveis ou duplicados, a aquisição de bens inadequados e a irrecuperabilidade de verbas indevidamente despendidas”.

Por outro lado, os sistemas digitais de informação revelaram “insuficiências” ao nível da recolha de dados que prejudicaram a execução de medidas como o suporte ao rastreio e vigilância epidemiológica, o programa IVaucher e o lay-off simplificado, bem como o apoio às estruturas residenciais para idosos.

Perdas potenciais de 10,4 milhões

Mas alguns dos principais reparos visam a área da saúde. Além de passar em revista o impacto do adiamento da actividade programada, nomeadamente ao nível dos rastreios oncológicos, o TC recorda que, entre Março de 2020 e Março de 2021, houve um reforço de 1525 ventiladores invasivos nos hospitais do SNS, 76,7% dos quais foram adquiridos.

Ora, “a escassez de equipamentos no mercado, a urgência da sua aquisição e a simplificação excepcional dos procedimentos de contratação pública, aumentaram os riscos para as entidades compradoras”, lembra o TC, para precisar que a Administração Central do Sistema de Saúde “incorreu em perdas de 141 mil euros e poderá incorrer em perdas potenciais de 10,4 milhões associadas à resolução de contratos, a pagamentos antecipados ainda não repostos (5,3 milhões) e a problemas técnicos, não ultrapassáveis, identificados em 132 dos equipamentos adquiridos (5,1 milhões).