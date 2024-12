Jovem brasileiro que estava desaparecido em Portugal é encontrado com vida

Gabriel Monteiro Aranha estava sumido desde 10 de dezembro. Houve grande mobilização da família e de amigos para localizá-lo. A Polícia de Segurança Pública (PSP) se encarregou do caso.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O brasileiro Gabriel Monteiro Aranha, 23 anos, que havia desaparecido na região de Braga, Norte de Portugal, foi encontrado com vida neste domingo (15/12), segundo confirmou a mãe dele, Renata Monteiro, ao PÚBLICO Brasil, e relatado pela tia dele, Raquel Monteiro, nas redes sociais.

Nascido em Curitiba, Gabriel é casado com Gabriella Ramos, também curitibana, e reside em Braga, onde concilia dois empregos com os estudos em programação online. Antes de desaparecer, o jovem tinha sido visto pela última vez em 10 de dezembro, quando, supostamente, se deslocava para a casa da mãe, Renata Monteiro, que mora em Viseu e fazia aniversário naquele dia.

Renata havia relatado que o último registro do celular de Gabriel indicava atividade nas proximidades de Castro Daire, segundo informações da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi acionada tão logo a família se deu conta do desaparecimento do jovem. “A antena captou o sinal nessa região, mas não conseguimos ter uma localização precisa”, explicou ela ao PÚBLICO Brasil antes de o filho ser encontrado.

Segundo Gabriella, nos dias anteriores ao desaparecimento, o marido demonstrava inquietação e dificuldade para dormir. “Ele parecia muito sobrecarregado com o trabalho e os estudos. Estava sem dormir à noite e parecia preocupado”, comentou.

Antes de desaparecer, Gabriel mencionou a um amigo que viajaria para Chaves em busca de uma oportunidade de trabalho, mas não havia especificado esse destino para Gabriella. Apenas mencionou que iria trabalhar. O desaparecimento de Gabriel gerou grande mobilização entre brasileiros residentes em Portugal.

O jovem e Gabriella deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor e mais segura em Portugal. O casal enfrentou desafios na adaptação, mas sempre demonstrou empenho em construir um futuro juntos. Renata descreveu o filho como trabalhador e dedicado. “Ele sempre buscou dar o melhor de si, mas acredito que a pressão da rotina possa ter pesado nos últimos tempos”, disse.