Pedro Nuno almoçou com Centeno e Seguro. Vai fazê-lo com todos os proto-candidatos a Belém

O secretário-geral do PS já conversou com dois “presidenciáveis da área socialista. E vai falar com todos os que não excluíram, ou admitiram, a hipótese, como António Vitorino.

Pedro Nuno Santos já conversou com António José Seguro e com Mário Centeno sobre as Presidenciais de 2026. As conversas decorreram em almoços que vão acontecer com todos os proto-candidatos que estão a surgir na área do PS, soube o PÚBLICO.