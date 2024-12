Pimenta Lopes: como convergir com um PS a “abrir caminho a dinâmica xenófoba” em Loures?

O candidato da CDU à Câmara da Amadora, João Pimenta Lopes, acredita que "é possível ter um bom resultado" no concelho, alavancado no "património de 18 anos de gestão da CDU". E quer fazê-lo mostrando as divergências com o executivo autárquico do PS, nomeadamente, em relação à política cultural ou à "resposta securitária" que o acusa de ter. Em entrevista ao PÚBLICO, durante o XXII Congresso do PCP, coloca alianças à esquerda de parte, garantindo que "não há uma linha de confluência" possível com o PS. E dá o exemplo de Loures, onde acusa o PS de "abrir caminho" a uma "dinâmica revanchista, xenófoba".

