Mudança educacional – inovar ou morrer?

Há, nos sistemas de educação e de formação, uma imperativa necessidade de levar as pessoas a sentir que é bom mudar e inovar, porque essa disposição nos desafia, rejuvenesce, empodera e gratifica.

Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe: isso se chama pesquisar. Vem talvez agora a idade de uma outra experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que ousarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia: Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível. (Roland Barthes. Lição)

Há quem sustente que a inovação e a mudança são uma condição de sobrevivência das organizações e dos sistemas de educação e formação. Num dos capítulos de livro editado pela Católica Editora, Santos Guerra afirma-o perentoriamente. Ou as escolas mudam e inovam ou vão deixar de ter procura social, ficar desertas e encerrar. Porque deixam de corresponder às necessidades das pessoas, das famílias e do trabalho. Mas outros autores introduzem uma pequena, mas relevante observação:

Deutschman (2005), por exemplo, retomado por Michael Fullan, refere que a ameaça da morte pode não ser motivo suficiente para levar as pessoas a mudar de comportamento. Veja-se o caso dos agressivos “spots” publicitários contra o tabaco: fumar mata. Mas não há evidências conclusivas de que esta mensagem, cientificamente fundamentada, leve a pessoas a mudar de comportamento. A qualidade de vida, a gratificação e o bem-estar pessoal, profissional e organizacional “é uma necessidade para a saúde. E é possivelmente a única coisa que mais vale a pena aprender.”

Qualquer que seja o quadro de referência, há, nos sistemas de educação e de formação, uma imperativa necessidade de levar as pessoas a pensar e a sentir que é bom mudar e inovar, que vale a pena arriscar, porque essa disposição nos desafia, nos rejuvenesce, nos empodera, nos gratifica e nos faz querer viver melhor de outro modo.

E o que é que pode ativar essa vontade individual e colegial de inovar e mudar? O que nos pode levar a querer educar pessoas competentes, conscientes, compassivas, comprometidas e criativas?

Baseados num mapa que tivemos oportunidade de construir, enunciamos 15 variáveis ativadoras de uma vontade que parece perdida (e aqui retomamos 9):

i) lideranças que confiam, inspiram, desafiam e criam ambientes exigentes de bem-estar pessoal e organizacional.

ii) cultura de escola aberta e participada, gerada no âmbito da comunidade educativa, para que as escolas – e os seus principais agentes – sejam percecionadas pela sociedade e pelo território local como agências promotoras do desenvolvimento humano e social.

iii) identidade profissional, baseada na liberdade de pensar e de interagir, no (re)conhecimento dos pares, na criação de oportunidades de praticar um profissionalismo interativo, na ilustração das virtudes de um trabalho colaborativo que securiza, empodera e conforta, libertando os professores da solidão e do sofrimento profissional.

iv) tempo dos alunos que não seja gradeado pelos anos e pelas turmas e em que se não persista que é desejável e possível dar a mesma matéria a todos no tempo segmentado e único, como se todos fossem um só.

v) tempo dos professores liberto, o mais possível, das tarefas administrativas sabidamente fator de stress e desgaste profissional.

v) espaços variados – pequenos, médios e grandes – para permitirem a adoção de pedagogias diversas, a reunião de pequenos e grandes grupos de alunos, realizando trabalhos de pesquisa, apresentação e debate.

vi) modos de trabalho docente fundados no princípio das equipas educativas, dispositivo essencial para ser possível mudar o pensar e o sentir dos professores, de modo a que queiram ser membros ativos de Comunidades Profissionais de Aprendizagem.

vii) modos de trabalho discente que escapem ao paradigma da receção passiva e que mobilizem os alunos para o trabalho de pesquisa, resolução de problemas, colaboração, debate, produção de modos próprios de pensar, criticar e criar.

viii) estratégias de ensino disciplinar (idealmente não mais do que 50% do tempo curricular), interdisciplinar (25%) e transdisciplinar (25%) que criem contextos favoráveis ao trabalho discente enunciado.

ix) estratégias de avaliação que estejam mais ao serviço da aprendizagem [do desenvolvimento de cada ser humano] do que da classificação, hierarquização e seleção.

Mas podemos, enfim, perguntar: estão as escolas e os professores disponíveis para aderir a esta metamorfose que pode regenerar (e gratificar) os seus modos de vida? Conheço escolas e professores que estão a aceitar este desafio e a fazer este percurso. Só temos de os fazer ver, sentir e pensar.